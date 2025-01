Im wunderschönen Ambiente des Ballsaals des Atlantic Grand Hotels Travemünde sorgt am 8. und 9. Februar 2025 ein abwechslungsreiches Programm für Konzerterlebnisse der besonderen Art. Den Gästen und Freunden der klassischen Kammermusik werden insgesamt vier Konzerte präsentiert. Im Anschluss an die einzelnen Konzerte des Musikfestivals haben die Besucher die Möglichkeit, die Musiker ganz aus der Nähe beim kleinen Gespräch in der Seven C’s Bar zu treffen und kennenzulernen.

Das Musikfestival-Programm - 4 Konzerte an 2 Tagen:

„Da wo Du nicht bist, ist das Glück“ – ein Konzert mit den Hornisten der Musikhochschule Lübeck

am Samstag, 8. Februar 2025, um 14.00 Uhr

Das Programm „Helden“ nimmt den Zuhörer mit auf die Suche nach dem Unerreichbaren durch verschiedene Figuren der Romantik. Eine Wanderschaft zwischen Heim- und Fernweh. Das Horn mit seinem typischen Klang symbolisiert die Natur, den Wald, die Freiheit und die ständige Suche nach sich selbst. "Durch die Wälder, durch die Auen” verlassen wir das “Weltgewimmel” mit Musik von Weber, Mahler, Korngold, Barber und Shostakowitsch, und reisen “ins ferne Land” mit geheimnisvollen Helden.

Das Konzertprogramm der Hornisten der Musikhochschule Lübeck wurde unter der Leitung von Prof. Adrian Diaz Martinez zusammengestellt.

Einlass ab 13.45 Uhr (Konzertbeginn um 14.00 Uhr)

Das Konzert der Pianisten und Kammermusiker der Musikhochschule Lübeck

am Samstag, 8. Februar 2025, um 18.00 Uhr

SOLO, DUO, TRIO! Aus jeder der vier Klavierklassen der Musikhochschule Lübeck wird in diesem Konzert ein Student oder eine Studentin auf der Bühne sein. Und es ist ein abwechslungsreiches Programm entstanden, das die Möglichkeiten und Klangspektren des Klaviers als Soloinstrument und mit Kammermusikpartnern eindrucksvoll vor Ohren führt. So in Beethovens später Sonate op. 109, in Ravels „La Valse“ mit geradezu sinfonischen Klängen und hoch virtuosen Passagen, bei intimer Kammermusik von Schumann im Dialog mit einem Blasinstrument oder, interagierend mit Streichern, beim Trio von Dvorak voller überbordender Lebensfreude und Tanzlust, gepaart mit tiefster Melancholie.

Das Konzertprogramm für das zweite Festivalkonzert wurde unter der Leitung von Prof. Konstanze Eickhorst und ihren KlavierkollegInnen zusammengestellt.

Einlass ab 17.45 Uhr (Konzertbeginn um 18.00 Uhr)

Atlantic Musikfestival im wunderschönen Ballsaal

Konzert der Violinisten und KammermusikerInnen der Musikhochschule Lübeck

am Sonntag, 9. Februar 2025, um 14.00 Uhr

Die Geige wird in diesem Konzert in verschiedenster Form in Erscheinung treten, von ganz allein, „solo“, bis zum großen Ensemble, vom Barock bis zur Moderne. Auch die edelste Form darf nicht fehlen: Die Zuhörer erleben Geigen in dem berühmten „Quartetto serioso“ von Beethoven. Und schließlich, in einem so herrlichen Ballsaal, darf Johann Strauß nicht fehlen! Alle Mitwirkenden gemeinsam verabschieden das Publikum mit seiner mitreißenden Tritsch-Tratsch-Polka.

Das Konzertprogramm für das Konzert wurde von den Studierenden unter der Leitung von Prof. Heime Müller zusammengestellt.

Einlass ab 13.45 Uhr (Konzertbeginn um 14.00 Uhr)

Das große Finale:

Konzert für Klarinette gespielt von den Klarinettisten der Klarinettenklassen in der Musikhochschule Lübeck am Sonntag, 9. Februar 2025, um 18.00 Uhr

Die Klarinettenklasse an der Musikhochschule Lübeck unter Leitung von Prof. Jens Thoben ist ein gern gesehener Gast beim ATLANTIC Musikfestival. Auf dem außergewöhnlich abwechslungsreichen Programm steht diesmal deutsche Romantik neben französischer Delikatesse und italienisches Virtuosentum neben amerikanischem und britischem Swing. Eine spektakuläre Besonderheit ist der selten aufgeführte "Kleine Harlekin" für eine tanzende und schauspielende Klarinettistin. In wechselnden Besetzungen von Klarinette solo über Duos mit Klavier bis hin zu Klarinettenensembles erwartet die Zuhörer ein kurzweiliges Konzert der Extraklasse.

Das Konzertprogramm für das Finalkonzert des ATLANTIC Musikfestivals 2025 wurde von den Studierenden unter der Leitung von Prof. Jens Thoben zusammengestellt.

Einlass ab 17.45 Uhr (Konzertbeginn um 18.00 Uhr)

Klarinettenklasse Prof. Jens Thoben beim Atlantic Musikfestival

Über das ATLANTIC Musikfestival:

Ende Juni 2019 fand im Atlantic Grand Hotel Travemünde erstmals ein besonderer Ohrenschmaus für alle Musikfreunde aus Lübeck und der gesamten Region statt: die Premiere des Atlantic Musikfestivals. Nach der zweijährigen coronabedingten, Unterbrechung, wurde das Musikfestival dann wieder im Juni 2022, im Juli 2023 und zum vierten Mal im Juni 2024 veranstaltet. In Kooperation mit der Musikhochschule Lübeck und der Travemünder Kammermusikfreunde e.V. kann in diesem Jahr 2025, zum 5jährigen Jubiläum des Festivals, wieder ein ansprechendes und abwechslungsreiches Musikfestival-Konzertprogramm an beiden Festivaltagen (Samstag, 8. Februar und Sonntag, 9. Februar 2025) angeboten werden.

“Unsere Intention mit dem Atlantic Musikfestival ist es, neben dem musikalischen Genuss der Kammermusik mit verschiedenen Instrumenten, eine intensive Begegnung der Menschen, unserer Gäste, und der Musiker, mit den Zuhörern zu erreichen. Gemeinsam mit der Musikhochschule Lübeck und den Travemünder Kammermusikfreunden e.V. haben wir die richtigen Kooperationspartner gefunden, um diese schöne Tradition des Musikfestivals fortzusetzen.“ sagt Kay Plesse, Hoteldirektor des Atlantic Grand Hotel Travemünde, der gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Travemünder Kammermusikfreunde e.V., Olaf Silberbach, die Verantwortung für die Organisation und Durchführung des Musikfestivals von Beginn an mitverantwortet.

Weitere Informationen:

ATLANTIC Grand Hotel Travemünde

Herr Kay Plesse

Kaiserallee 2

23570 Travemünde

Tel: 04502 – 3080

Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!