Am Dienstag, den 12. November gibt es in der Kunsttankstelle am Holstentor ein ganz besonderes Konzert mit dem Katrof-Ensemble und dem österreichischen Komponisten Franz Danksagmüller, der auch Professor an der MHL Lübeck ist. Sie mischen Barockmusik, tanzbare elektronische Musik und zeitgenössische Musik. Der Eintritt ist frei.

Die Erde ist in Wasser versunken, die Menschheit existiert nur noch in einem Unterwasserglas, "The Jar"... Das Überleben ist mühsam. Rudof, der Anführer der Jarians, führt seine Anhänger zu einem glücklichen Leben durch die Metamorphose des Menschen in einen Fisch. Sie werden den Gesang der Wale und den unaufhörlichen Rhythmus der "Maschine" hören, die die Verwandlung durchführt. Erforschen Sie Klänge, hören und genießen Sie und plötzlich ... Enjoy you are a fish!

Mit Katrof Ensemble (Jeanne Degos, Oboe; Clara Wigger, Klarinette; Diego de la Fuente Duran, Cembalo; Olga Wegener, Kontrabass; Jan Köhler, Percussion) und Franz Danksagmüller (DJ)

Das Katrof-Ensemble malt mithilfe von Musik, Stummfilmtheater und bildender Kunst berührende Bilder unserer Gesellschaft und lässt Sie in ein verrücktes Universum aus Klangerlebnissen, absurdem Humor und kreativer Freiheit eintauchen.



Der Komponist und Organist Franz Danksagmüller vereint in seinen innovativen Projekten, Kompositionen und Live-Elektronik Performances ein weites künstlerisches Spektrum. In seiner Arbeit lotet er die Verbindung von historischer und neuer Musik sowie von klassischen Klangkörpern und neuesten elektronischen Instrumenten immer wieder neu aus. Seit 2005 ist er Professor für Orgel und Improvisation an der Musikhochschule Lübeck.

The Jar - ein inszeniertes Konzert

Kunsttankstelle Defacto Art

Dienstag, 12. November um 21 Uhr

Eintritt frei, um Spenden wird gebeten