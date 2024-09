Am Mittwoch, 4.9. um 17.00 Uhr wird der aus Südafrika kommende Lesedi Show Choir unter der Linde von St. Petri auftreten. Er begeistert nicht nur durch facettenreiche afrikanische Musik, sondern drückt das Lebensgefühl des schwarzen Kontinents auch expressiv im Tanz aus. Der Eintritt ist frei.

Ratanda bedeutet Liebe in den beiden in Südafrika vorherrschenden Sprachen Sesotho und Zulu. Genauso wie der Ort selbst besteht auch das Wort aus zweiTeilen. Ratanda liegt etwa 60 km südöstlich von Johannesburg. Aufgrund der Apartheidarchitektur leben hier ausschließlich schwarze Südafrikanerinnen. Als Township gehört es zum weißen Heidelberg, das etwa 14 km entfernt liegt.

Seit Jahren trifft sich in Ratanda jeden Abend eine Gruppe junger Menschen. Sie singen, tanzen, trommeln gemeinsam und drücken ihre Lebensfreude, ihre Leidenschaft, ihre Gefühle in Musik aus. Für sie ist das Leben im Township nicht mehr ohne Perspektive. Sie haben ihren Lebensinhalt gefunden: den Lesedi Show Choir.

Und sie haben eine Vision: Dieser Chor soll die talentiertesten Musiker zu erstklassigen Leistungen führen - ein durchaus anspruchsvolles Ziel in einem Land mit einer so reichen Chorkultur wie Südafrika. In seiner Heimat stellt sich der Lesedi Show Choir auf Chorwettbewerben erfolgreich der Konkurrenz, tritt im Fernsehen auf und gibt eigene Konzerte, meist allerdings noch immer vor ausschließlich schwarzem Publikum.

Zulu-Dance, Modern Dance und Gumboot Dance unterstreichen den Charakter der Musik und machen jedes Konzert zu einem Erlebnis für die Sinne.

Lesedi Show Choir

St. Petri Open Air - Bei Regen in der Kirche

Mittwoch, 4.9.2024 um 17 Uhr

Eintritt frei - Um Spenden wird gebeten