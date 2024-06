In der Wärme der letzten Abendsonne lesen Lübecker:innen vom 1.-5. Juli, jeweils um 20.30 Uhr aus ihren Lieblingsbüchern vor, und man genießt den Anbruch der Nacht bei Literatur, Musik und einem guten Glas Wein. Der Eintritt ist frei.

Zum dreizehnten Mal wird es in diesem Sommer wieder eine Woche voller Lieblingsgeschichten mit Musik auf dem Petrikirchhof geben. Wieder einmal werden sich junge und junggebliebene Lübecker:innen in den bequemen Lesesessel setzen und selbst ausgewählte Geschichten vortragen. Die fünf Abende werden jeweils von zwei Vorlesenden und einem Musizierenden, einem Chor oder einem Ensemble gestaltet. Die Open-Air-Lesungen dauern eine gute Stunde. Nur bei schlechtem Wetter zieht die Lesebühne in den Kirchenraum von St. Petri um.

Ein Moment der Überraschung ist immer dabei, denn: welche Geschichten die Vortragenden ausgesucht haben, wird erst am jeweiligen Leseabend verraten. „Gerade dieses Unbekannte erregt die Neugier und macht den speziellen Reiz der Veranstaltung aus“, sagt Dr. Hanna Petersen, die diese Abende organisiert und moderiert.

Wer Lust und Zeit hat, kann vor oder nach der Veranstaltung am Ort verweilen und sich von den Angeboten des St. Petri Cafés verwöhnen lassen oder am Stand der Buchhandlung Arno Adler die vorgestellten Bücher käuflich erwerben.