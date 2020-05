Schwierige Zeiten erfordern neue Wege: Das 35. Internationale Dokumentarfilmfestival München findet wegen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus vom 06. bis 24. Mai online statt und so erstmals in ganz Deutschland.

DOK.fest München @home 2020 zeigt eine Auswahl der besten internationalen Dokumentarfilme auf den heimischen Bildschirmen, darunter 21 Weltpremieren und 69 Deutschlandpremieren.

Darunter sind Ai Weiweis Film VIVOS, SWINGER – DIE WUNDERBARE WELT DES PARTNERTAUSCHS und #UNFIT. THE PSYCHOLOGY OF DONALD TRUMP. Auch alle drei Hauptwettbewerbe finden unverändert statt: DOK.international, DOK.deutsch und DOK.horizonte versammeln Höhepunkte internationalen Filmschaffens. Die Fokusreihe beschäftigt sich mit Zeitzeug.innen und ihrem Vermächtnis; DOK.music lädt als neue Sektion zu Ausflügen in die Welt der Musik ein. Das virtuelle Rahmenprogramm mit Eröffnung und Filmgesprächen garantiert ein digitales Festivalgefühl.

Alle 14 Preise werden verliehen, die auch für das reguläre Festival vorgesehen waren. Sie haben einen Gesamtwert von knapp 55.000 Euro. Alle Partner und Preisstifter sind bei ihren ursprünglichen Zusagen geblieben. Fest stehen bereits drei Gewinner: Die Produzentinnen Eva Illmer und Halina Dyrschka werden für JENSEITS DES SICHTBAREN – HILMA AF KLINT mit dem VFF Dokumentarfilm-Produktionspreis ausgezeichnet. Der iranische Regisseur Reza Farahmand erhält den Dokumentarfilmpreis der SOS-Kinderdörfer weltweit für COPPER NOTES OF A DREAM. Klemens Bittmann, Christian Bakanic und Christofer Frank erhalten für ihre Musik zu dem Film DIE LETZTEN ÖSTERREICHER den Deutschen Dokumentarfilm-Musikpreis.

Die 121 Filme sind vom 7. Mai, 10 Uhr, bis zum 24. Mai, 24 Uhr, unter www.dokfestmuenchen.de zu sehen. Zuschauer können Filme für jeweils 4,50 Euro (oder freiwillig 5,50 Euro inklusive 1,00 Euro Beitrag für die Partnerkinos) online kaufen, diese können dann 24 Stunden lang abgerufen werden. Gezahlt werden kann mit Kreditkarte und PayPal. Mit einem Festivalpass für 50 Euro sind alle Filme abrufbar. Fast alle Filme sind während des ganzen Festivalzeitraums verfügbar. Auf der Website wird bei den Filmen jeweils angegeben, wenn die Ticketzahl oder die Dauer limitiert sind.