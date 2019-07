Am Sonntag war das Tanzensemble „DisTanz“ mit Gästen von "BewegungsArt" mit dem Stück „Nicht-Orte“ in den Räumen des Theater Combinale zu Gast.

Anzeige

Den musikalischen Bogen für die Entführung an die unterschiedlichen Orte spannte die Vertonung Dantes Göttlicher Komödie von Robert W. Smith. Tänzerisch professionell und ausdrucksstark offenbarten sich seelische Abgründe, nervten quälende Zwischenwelten und winkten Sehnsuchtsorte.

Laura Beier als dunkle Macht verführte in schwarzem Federkleid in orientalisch anmutender Tanzkunst. Marie Louise John inszenierte Machtausübung, Anziehung und Abstoßung in zwischenmenschlichen Beziehungen dargestellt in modernem Tanztheater. Dazwischen immer wieder Szenen menschlicher Zwischenzustände symbolisiert in Wartesälen.

Und am Ende verträumtes Staunen beim Angekommensein in paradiesischen Sphären, choreographiert von Alina Tereschenko. „Hoffentlich war das nur ein Auftakt für mehr modernes Tanztheater“, war am Ende der Veranstaltung die einhellige Meinung des Publikums beider fast ausverkaufter Vorführungen.

Fotostrecke