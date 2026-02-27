Die Komische Nacht ist eines der erfolgreichsten Live-Comedy-Formate in Deutschland. In den schönsten Cafés, Bars und Restaurants einer Stadt erleben die Gäste und ihre Freunde und Familie bei dieser beispiellosen Show einen ausgelassenen Abend - mit bester Unterhaltung durch verschiedene Comedians, Kabarettisten und andere Komiker*innen. Die 22. Komische Nacht findet am Mittwoch, 11. März 2026 in Lübeck statt. Wir verlosen 2x2 Karten für den Spielort JUNIPER.

Der einzigartige Comedy-Marathon findet bereits seit mehr als zehn Jahren überaus erfolgreich in mittlerweile über 40 deutschen Städten (u.a. in Bielefeld, Frankfurt, Hannover, Münster, Oldenburg und Lüneburg) statt. In Zusammenarbeit mit mehreren Gastronomen, präsentiert die Agentur MITUNSKANNMAN.REDEN. an einem Abend verschiedene Comedians und andere Spaßmacher*innen, die ihr Publikum abwechslungsreich und kurzweilig durch den Abend begleiten. Bekannt durch Auftritte im Quatsch Comedy Club, bei Nightwash und der Komischen Nacht, garantieren die Künstler*innen einen gelungenen Abend in geselliger Runde bei Essen und Trinken.

Die Komische Nacht bietet einen bemerkenswerten Querschnitt durch die aktuelle Comedyszene in Deutschland. In jedem Laden treten an einem Abend bis zu 5 Comedians jeweils ca 20 Minuten auf. Das Beste: Bei der Komischen Nacht müssen nicht die Besucher*innen von Lokal zu Lokal wandern, um verschiedene Comedians sehen zu können, sondern jeder Gast kauft sich eine Eintrittskarte für sein Lieblingslokal. Die Künstler*innen sind es, die von Club zu Club ziehen. Für sein Eintrittsgeld erhält man so ein abendfüllendes und hoch unterhaltsames Programm in gemütlicher Atmosphäre.

Bei der 22. Komische Nacht Lübeck treten die Künstler*innen Alicja Heldt, Benni Stark, Falk Pyrczek, Jacqueline Feldmann, Florian Hacke, Onkel Hanke in folgenden Spielorten auf: Cafe & Bar Celona Lübeck, Casino Lübeck (Casino), JUNIPER, Sudden Death Brewpub, Theaterschiff Lübeck, Tonfink.

Die beteiligten Künstler*innen:

Alicja Heldt, Foto: (c) Alicja HeldtAlicja Heldt

Alicja Heldt ist laut, chaotisch und lustig. Die freche Deern mit polnischen Wurzeln spricht hamburgisch, möwisch und ghettoisch. Sie ist ein Kumpel, eine Lady und ein Witzbold. Irgendwie alles in einem.www.alicja-heldt.de

Benni Stark

Benni Stark, Ex-Herrenausstatter, Matador des Einzelhandels und Stand-Up- Macht von der Küste setzt noch einen drauf! Wer sind denn jetzt die unterhaltsamsten Kunden? Wie sehr kann ein Spieleabend eskalieren? „STARK AM LIMIT 2.0“ liefert Antworten! www.bennistark.com

Falk Pyrczek

Wie übersteht man die Existenzängste eines Comedians? Wie schafft man es, als Grundschulmathelehrer cool zu bleiben? Wie vermeidet man es im fortschreitenen Alter der Spießigkeit zu verfallen? Falk liefert Antworten aus einer Welt der Widersprüche. www.oschatz-management.de/falkpyrczek

Jacqueline Feldmann, Foto: (c) JackyJacqueline Feldmann

Jacky Feldmann ist eine junge Stand-Up-Komikerin aus dem Sauerland. Ihr unverwechselbarer Stil, geprägt durch viel Improvisation und Publikumsinteraktion, webt die Themen unserer Zeit zu einer einzigartigen Comedy-Show zusammen. www.jacqueline-feldmann.com



Onkel Hanke

Onkel Hanke ist der deutlich dickere Teil von Reis Against The Spülmachine, der Massenvernichtungswaffe unter den Liedermacher Duos, was sich dem Coverett verschrieben hat und Welthits der Musikgeschichte mit Texten über gesunde Ernährung parodiert. www.reisagainstthespuelmachine.de

Florian Hacke, Foto: (c) Florian HackeFlorian Hacke

Florian Hacke ist Schauspieler, Kabarettist, Comedian und Poetry-Slammer. In seinem neuen Programm durchforstet er den Altglascontainer der Emotionen nach den letzten Resten Menschlichkeit und ruft uns beherzt zu: „Alles wird gut.“ www.florianhacke.de

Tickets und aktuelle Infos findet man im Internet unter www.komische-nacht.de. Die Veranstaltung beginnt am 11. März um 19:30 Uhr, der Einlass erfolgt je nach Lokal ab ca. 18:00 Uhr.

GEWINNSPIEL: "unser Lübeck" verlost 2x2 Freikarten für die 22. Komische Nacht am Mittwoch, 11. März 2026 um 19:30 für den Spielort JUNIPER

Alle Einsendungen, die uns unter dem Stichwort: „Komische Nacht - Juniper“ und unter Angabe des Namens und der Adresse bis zum Freitag, den 06.03.2026 unter der Mailadresse: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! erreichen, nehmen an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.