Während draußen der Februar sein noch recht graues Kleid trägt, erblüht in der Kulturwerft Gollan in Lübeck einer der ersten großen Veranstaltungsmomente des Jahres: Die LebensArt verwandelt die historischen Werfthallen und ihr umliegendes Freigelände vom 20. bis 22. Februar 2026 in eine Erlebniswelt voller Ideen für Haus und Garten, Genuss und die schöne Art zu leben.

Drei Tage lang präsentieren zahlreiche Aussteller im Rahmen einer der größten Indoor-Garten- und Lifestylemessen Schleswig-Holsteins hochwertige Wohnaccessoires, Möbel, Blumen und Pflanzen, Mode, Schmuck, Kulinarisches, Kunsthandwerk und vieles mehr. Ob in den charmanten Hallen mit alten Backsteinwänden, schimmernden Lichtern und der einzigartigen Atmosphäre, im großen beheizten Ausstellerzelt oder auf dem weitläufigen Außengelände mit Blick über die Werft: Überall gibt es Neues zu entdecken, zu probieren und zu bestaunen.

Neben den vielen Ausstellern sorgt Schnellzeichner Jurij mit kostenlosen Karikatur-Zeichnungen dafür, dass die LebensArt Lübeck zum inspirierenden Treffpunkt für alle wird, die zum Start in eine neue Outdoorsaison nach neuen Anregungen suchen – natürlich mit Tastings, Expertenberatungen durch die Aussteller und jeder Menge Infos. Dabei entfaltet sich bei der LebensArt bekanntermaßen ein Fest des Geschmacks für wirklich alle Sinne: Regionale Manufakturen laden zu Tastings ein, feine Delikatessen, Mediterranes, Süßes und Herzhaftes sowie edle Weine können probiert und direkt mit nach Hause genommen werden. Dazu sorgen Flammkuchen, Burger, Currywurst mit besonderen Pommes-Kreationen, Crêpes, frische Waffeln und das gemütliche LebensArt-Café der Kulturwerft für genussvolle Pausen in Lounge-Atmosphäre – und laden zum Verweilen abseits des Alltagstrubels ein.

Die LebensArt Lübeck 2026 öffnet an allen drei Tagen von 10 Uhr bis 18 Uhr. Tickets gibt es online für neun Euro und an der Tageskasse für zehn Euro, Kinder bis einschließlich 15 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Für eine entspannte Anreise stehen zahlreiche kostenlose Parkplätze direkt am Gelände zur Verfügung – alternativ lohnt sich die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Weitere Infos unter www.lebensart-messe.de