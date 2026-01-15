Sven Amtsberg: Ich und meine Britney Spears

In den meisten von uns steckt mehr Britney Spears als ihnen eigentlich lieb ist. Denn wer von uns hat nicht das Gefühl, zwar massiv mit Schönheit gesegnet zu sein, dabei aber doch völlig fremd bestimmt leben zu müssen. Am 22. Januar 2026 um 20 Uhr ist Sven Amtsberg mit seiner Show "Ich und meine Britney Spears" im Tonfink zu Gast. Sven Amtsberg ist kein Unbekannter, er entstammt einer alten Hütchenspieler-Dynastie. Lug und Trug waren dann auch schon immer die Eckpfeiler seines Schaffens. Begleitet wird er vom Tastengott Richard von der Schulenburg.

Wer hat nicht schon mal den falschen Partner gewählt, weil er sich von dessen schönen Beinen hat blenden lassen. Wer fühlte sich nicht in der Kindheit von Mickey Maus gegängelt und muss immer noch nachholen, was Vati und Mutti verpasst haben? Eben. Britney Spears hat all das öffentlich durchlebt. Hat ihre Kindheit, die Haare und noch so viel mehr geopfert. Und für wen? Für uns. Sie hat gelitten, damit wir es besser haben. Und an diesem Abend wollen wir ihr etwas zurückgeben. Wir wollen – unter der fachkundigen Anleitung von Sven Amtsberg – unsere ganz eigene Britney aus der Höhle unseres Ichs locken.

Neben Texten, in denen es unter anderem um die Erfindung Britney Spears durch Walt Disney geht, werden wir uns an transzendentale traumreiseartige Experimente wagen, um unsere ganz eigene Britney Spears tief in unserem Inneren aufzuspüren. Dazu wird es Psychotests geben wie etwa »Wie Britney bist du denn, bittney«, sowie angenehm unangenehme Selbsterfahrungs-Experimente nach Freud und Amtsberg. Später am Abend wollen wir dann in einer Art Beschwörungsritual versuchen, Kontakt zu Britney aufzunehmen. Noch sehr viel später werden wir versuchen, von Lübeck aus zu Britneys Haus zu trampen. Kurzum: Es wird großartig.

Musikalisch begleitet wird Sven Amtsberg von Richard von der Schulenburg, der kongenial die größten Britney Spears Klassiker zum Besten geben wird.

https://www.amtsberg.net

Sven Amtsberg: Ich und meine Britney Spears

Donnerstag, 22. Januar 2026 um 20 Uhr

Tonfink, Große Burgstraße 46

Eintritt frei, ein Hut geht herum