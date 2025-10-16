Das japanische Kulturfestival mit Musik, Kunst & Kulinarik kommt zum 2. Mal nach Lübeck. Nach der gelungenen Premiere im Juni öffnet das besondere Japanevent am Wochenende nach Halloween (1. und 2. November) jeweils von 12 bis 19 Uhr wieder seine Pforten für alle Japanfans im hohen Norden. Das Publikum darf sich freuen auf Kultur und Kawaii, Kunst und Literatur, Design und Mode, Kulinarik und Lebensart rund um das Land der aufgehenden Sonne.

In der schönen neuen Location, das Juniper neben dem Citti-Park, herrscht japanisches Flair mit einem vielfältigen Kulturprogramm aus Live-Konzerten und traditioneller japanischer Kampfkunst der Samurai, einem Designmarkt von 25 Ausstellenden mit handgefertigtem Schmuck und Accessoires, wunderschönen Kimonos, japanischer Kunst und Literatur, Kawaii- und Anime-Produkten und einem Foodcourt mit köstlicher japanischer Kulinarik und Sake-Tastings.

Japanische Küche, Foto: (c) Tiger Shigetaké

Das Kulturprogramm des Japanmarkt Lübeck gibt dem Publikum die Gelegenheit, sich auf die Reise in das traditionelle und das moderne Japan zu begeben und die Vielfalt und Wandelbarkeit dieser Kultur kennenzulernen, die so viele Menschen auf der Welt fasziniert.

Seit 2013 veranstaltet moij momente aus Hamburg die beliebten japanischen Kulturfestivals mit kuratiertem Kulturprogramm in den schönsten Städten Deutschlands: Berlin, München, Köln, Lübeck und Leipzig. Zu jedem Event kuratiert das Team eine besondere Auswahl von Künstler:innen und bereitet thematisch abgestimmte Beiträge vor.

Japanische Kampfkunst, Foto: (c) Tiger Shigetaké

Das vielfältige Kulturprogramm bietet unter anderem:

Traditionen der Samurai, Vorführungen mit Vortrag der 200 Jahre alten Hokushin Ittō-Ryū Hyōhō Samurai Schule / Tokyo

Live-Konzert mit Nilo, Munich

Live-Konzert Aseo & Ayumi, Netherlands

Live-Konzert Mai Linh Dang, Hamburg

Shamisen-Konzert Mana Hideshima, Hamburg

Feine japanische Patisserie, Matcha und Yuzu Punsch gibt es exklusiv vom Café FREUNDlich aus Lübeck.

Japanische Mode, Foto: (c) Tiger Shigetaké

Der Japan Events Merch Stand bringt wieder die hochwertige Keramik von Tokyo Design Studio mit. Und außerdem dürfen sich diesmal alle Fans von Totoro und Kiki freuen, den berühmten Anime-Figuren von Hayao Miyazaki. Als besonderes Highlight des vorweihnachtlichen Events gibt es eine limitierte Auswahl von Studio Ghibli Produkten.

Weitere Programminfos

2. Japanmarkt Lübeck

1. und 2. November 2025 jeweils von 12 bis 19 Uhr

Juniper, Herrenholz 12, 23556 Lübeck

Kids unter 10 Jahre haben freien Eintritt.

Bei Personen mit Schwerbehindertenausweis hat die Begleitperson freien Eintritt.

Ein Ticketkauf ist ausschließlich online möglich, vor Ort gibt es keine Tageskasse!

Tickets buchen





