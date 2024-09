Im Rahmen des bundesweiten Tags des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September 2024, beteiligen sich in der Lübecker Innenstadt die Engelsgrube 28 und der Krusenhof.

Foto: Engelsgrube 28, (c) Claus und Katja Bolza-SchünemannDie Häuser in der Altstadt umschließen einen kleinen historischen Hof, der als Stiftungshof der Öffentlichkeit normalerweise nicht zugänglich ist. Am Veranstaltungstag können sich die Besucher zwischen 11 und 15 Uhr Großteile des Hauses Engelsgrube 28 ansehen sowie den Krusenhof besuchen. Zu sehen ist ein denkmalgeschütztes Gebäude, das im Laufe von gut 700 Jahren zahlreiche Um- und Neubauten erfahren hat und nach einer umfangreichen Sanierung durch die Trave mbH bereits am Tag des offenen Denkmals 2010 der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Ein hölzerner Gang führt durch das Erdgeschoss in den Krusenhof. Dieser wird von Häusern eingerahmt, die Hans Kruse 1545 stiftete. Sie werden heute von drei Parteien bewohnt.



Zwei Flyer, ein kleines Buch sowie eine Liste der Bewohner und Besitzer seit 1299 geben einen kleinen Überblick über die wechselvolle Geschichte der Engelsgrube 28. Historische Fotos in verschiedenen Räumen zeigen Zimmer vor, während und nach der Sanierung. Zudem stehen die Bewohner für Fragen (und mit Kaffee und Keksen) zur Verfügung.

In Lübeck sind darüber hinaus weitere zahlreiche Denkmale geöffnet:

Das Programm in Lübeck.

Der Tag des offenen Denkmals steht dieses Jahr, in dem er zum 31. Male veranstaltet wird, unter dem Motto „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“. Neben offenen Denkmalen, die während des gesamten Tages besucht werden können, finden mehrere Führungen statt, für die es einer Anmeldungen bedarf. Ein vom Ortskuratorium Lübeck der Deutschen Stiftung Denkmalschutzder herausgegebenes Lübecker Programm liegt als Faltblatt an vielen bekannten Stellen in der Stadt aus und ist außerdem beim Bereich Archäologie und Denkmalpflege erhältlich ist.

Außerdem kann das bundesweite Programm abgerufen werden unter www.tag-des-offenen-denkmals.de