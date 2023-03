In diesem Sommer startet im Hansemuseum wieder das Festival "Unter dem Ahornbaum". Im Vorfeld werden Workshops angeboten, um die Dekoration des Festes mitzugestalten. Im ersten Workshop können zusammen mit der Künstlerin Julia Tymańska Lampions gebaut werden. Die Teilnahme ist kostenlos!

Ziel des Workshops ist die Gestaltung von Lampions aus verschiedenen Materialien, die während des Festes zur Dekoration des Ahornbaums werden. Somit haben die Teilnehmenden die Chance, das Fest schon im Vorfeld aktiv mitzugestalten.

Julia Tymańska ist erfahrene Workshopleiterin mit Kursen für Kinder und Jugendliche. Sie hat zahlreiche Preise gewonnen und ihre Werke wurden in vielen Ausstellungen gezeigt, darunter dreimal im Łaźnia Centre for Contemporary Art in Danzig und in der Tower Bridge in London. Sie lässt sich für ihre Kreationen von der Pop- und Konsumkultur und von Graffiti inspirieren.

Die Sprache bei Julias Workshops ist Englisch. Es ist bei den Workshops eine versierte Deutsche Übersetzerin anwesend falls benötigt.

Workshop 1 für Kinder und Jugendliche von 6-14 Jahre: Samstag, 01. April, 11:00 – 14:00 Uhr

Workshop 2 für Jugendliche ab 15 Jahre und Erwachsene: Samstag. 01. April, 15:00 – 18:00 Uhr

Workshop 3 ohne Altersbeschränkung: Sonntag, 02. April 12:00 – 15:00 Uhr

Der Eintritt zu allen Workshops ist frei! Eine Anmeldung ist erforderlich. Infos unter www.hansemuseum.eu



Das Festival "Unter dem Ahornbaum", 2021, (c) Christoffer Greiß

Über das Festival »Unter dem Ahornbaum«

Nach der erfolgreichen Premiere im Sommer 2021 geht das Kulturfest »Unter dem Ahornbaum«, welches das EHM gemeinsam mit Tilo Strauss (»Slam A Rama«) und Carolin Peter (Tonfink) auf die Beine stellt, in die zweite Runde. Am Samstag, 17. Juni, und Sonntag, 18. Juni 2023, treffen Künstler:innen und Kulturschaffende aus Danzig und Lübeck unter dem Ahornbaum im Innenhof des Europäischen Hansemuseums aufeinander und bieten ein vielfältiges Programm aus den Bereichen aktueller Musik, Theater, moderner Tanz, Bühnenliteratur, Film und Performance.

Mehr Infos zum Festival gibt es hier.