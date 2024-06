Das Kinder-Mitmach-Konzert "Aladdin für Kids" im Hafenschuppen C bildete in diesem Jahr den Auftakt des Musikfestivals "Kunst am Kai". Die Aufführung, geleitet von der fabelhaften Erzählerin Nina-Mercedés Rühl, nahm das Publikum mit auf eine zauberhafte Reise durch die Märchenwelt von Aladdin.

Musikalisch begleitet wurde die Erzählung vom hervorragenden Blechbläserquintett Crazy Brass, bestehend aus den Musikern Joachim Pfeiffer, Lukas Paulenz, Iñaki Urkizu Ruiz, Joachim Preu und Markus Hötzel sowie dem Schlagzeuger Paul Potthoff. Diese brachten die berühmten Melodien aus dem Film "Aladdin" auf eindrucksvolle Weise zum Leben. Besonders hervorzuheben ist die Arbeit von Lukas Paulenz, der die Musik meisterhaft für das Quintett arrangierte und so den Zauber der Originalkompositionen bewahrte und gleichzeitig frische Akzente setzte.

Foto: (c) Christoffer Greiß



Nach der Begrüßungsrede der Festival-Initiatorin Gabriele Pott bescherte die kurzweilige Stunde den kleinen und großen Besuchern einen unvergesslichen Nachmittag. Nina Mercedes-Rühl und Heiner Kock haben sich auf der Bühne wahrlich ins Zeug gelegt. Nina Mercedes-Rühl fungierte als Erzählerin sowie als Dschinnie, die Meisterin des Flaschengeistes, Heiner Kock gab den fliegenden Teppich, sie spielten, tanzten und sangen nach allen Regeln der schauspielerischen Kunst.



Ein besonderes Highlight war die aktive Beteiligung der Kinder. Sie wurden ermutigt, mitzusingen, zu klatschen und sich in die Geschichte einzubringen, was die Atmosphäre zusätzlich auflockerte und die Kinder in das Geschehen eintauchen ließ. Am Ende der Aufführung gab es jubelnden Applaus und Standing Ovations. Das Konzert zeigte eindrucksvoll, wie Musik und Geschichten Kinder begeistern und ihre Fantasie anregen können. Ein toller Auftakt für das Musikfestival "Kunst am Kai"!

Nina und der fliegende Teppich, Foto: (c) Christoffer Greiß



Am Freitag, den 14. Juni wird es noch eine Schulvorstellung geben, die bereits ausverkauft ist. Infos über das Musik-Festival: www.kunst-am-kai.de

Marie Bach

Fotos: (c) Christoffer Greiß