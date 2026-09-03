Etablierte Künstler, Nachwuchstalente und internationale Sounds: Heute geht’s los. Vier Tage voller guter Musik – mit Soul, Jazz, Dancenight, nationalen Größen, regionalen Talenten und spannenden Newcomern: Vom 3. bis zum 6. September 2026 verwandelt der Travejazz e.V. Lübeck erneut in eine pulsierende Jazz-Metropole. Hauptbühne ist wie immer der Schuppen 6 direkt an der Trave – dazu gibt’s Konzerte in weiteren Locations in der Lübecker Innenstadt.

Die Highlights auf der Hauptbühne im Schuppen 6:

Freitag, 4. September: Der Orgelvirtuose Lutz Krajenski mit seinem Trio krajenski.3 trifft auf den souligen Sänger Moore, gefolgt von einem echten Kracher: Die Berliner Power-Band Make a Move wird den Schuppen 6 zum Dancefloor verwandeln.

Lutz Krajenski, Foto: (c) Tina Rau

Samstag, 5. September: Der junge und gefeierte Ausnahme-Trompeter Jakob Bänsch bringt mit seinem Quartett frischen Jazz in die Hansestadt.

Danach präsentiert das Hamburg Art Ensemble in seiner großer Besetzung Songs von Billie Eilish im originellen Jazz-Setting.

Das vielfältige Programm hat noch mehr zu bieten: Auf der Open-Air-Bühne des Festival-Geländes vor dem Schuppen 6 stehen unter anderem: Die Band Baltic Unity Experience, das Quartett Analogue Swing aus Hamburg und außerdem nationaler Spitzen-Nachwuchs mit der Band Sounddrift, frischgebackene Preisträger der Bundesbegegnung „Jugend jazzt“.

Analogue Swing

Der Startschuss fällt wie immer am Donnerstag, 03. September, beim traditionellen Eröffnungskonzert des Festivals im Jazz-Club „Live CV“ des CVJM Lübeck in diesem Jahr mit The Maestros.

Jazz für Kinder? Natürlich wieder dabei: Am Samstagmittag feiern wir die „Lieder der Sesamstraße“ ganz jazzig in der Seefahrerkirche St. Jakobi – mit einem mitreißenden Konzert für Kids und ihre Eltern.

Außerdem wird der 11. Lübecker Jazzpreis an die junge Bassitin und Komponistin Marla Stier verliehen – gestiftet von Björn Engholm und Frank-Thomas Gaulin. Preisverleihung und Konzert der Preisträgerin finden am Samstag um 14.30 Uhr auf der Hauptbühne im Schuppen 6 statt. Zum Ausklang lohnt sich die sonntägliche Jazz-Matinee in der Jakobikirche mit dem feinsinnigen Trio Peace, das mit Gesang, Gitarren und Bass gekonnt Jazz mit chinesischer und brasilianischer Musik kombiniert.

Tickets & weitere Informationen:

Freier Eintritt für alle Nachmittagskonzerte sowie das Kinderkonzert und das Konzert zum 11. Lübecker Jazzpreis

Neu: Einzeltickets, Tagestickets (Freitag/Samstag) oder Festivalticket für alle kostenpflichtigen Konzerte

Matinee-Tickets: ausschließlich an der Tageskasse (im Festivalticket enthalten)

Vorverkauf an allen bekannten Vorverkaufsstellen & online www.travejazz.de oder www.luebeck-ticket.de



Infos zu den Acts & Konzerten und das gesamte Programm: www.travejazz.de