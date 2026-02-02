"Hey Ho, Let´s Go" - Vier Lederjacken, drei Akkorde. Melones, die detailgetreueste Ramones Tribute Band des Landes spielen am Samstag, 7. Februar um 20 Uhr im Rider's Café ihre Best Of Show als Hommage an die vier Originalmitglieder Joey, DeeDee, Tommy und Johnny der legendären Punkrock Band.

Die ersten Konzerte der Melones fanden bereits 1988 statt. Unter anderem im UJZ Kornstraße, dem Punk-Club in Hannover statt, wo Bands wie Black Flag, Exploited oder Angelic Upstarts die Bühnenbretter zum Beben brachten. Im letzten Jahr eröffneten die Melones das Punk & Disorderly Festival in Berlin, u.a. mit Punk-Legenden Peter and the Test Tube Babies, Cockney Rejects, Discharge und Red London.

Aus der Originalbesetzung der MELONES sind seither die Brüder Sven und Lars - an der Gitarre als Svenni „Holm“ Melone und am Schlagzeug als Lütti Melone die Ur-Bandmitglieder. Komplettiert wird die Formation durch Sänger Dicki Melone aus Berlin und Bassist Tommi Melone aus Hamburg. Die Besonderheit der MELONES ist es, sich dem Original musikalisch und optisch sehr weit zu nähern, um dem Publikum eine perfekte Illusion der Ramones abzugeben.

Mit ihren schwarzen Lederjacken, zerschlissenen Jeans, den detailgetreuen Perücken und der Soundwand von unermüdlichen Drei-Akkord-Gassenhauern ist der Time Warp in die späten 70er Jahre, als die Ramones die damalige Musikwelt auf den Kopf gestellt hatten, perfekt. „Sheena Is A Punkrocker“, Rock ´n Roll High School“, „Blitzkrieg Bop“, „Pet Semetary“ und „Rockaway Beach“ gehören neben vielen anderen Klassikern zum Melones Live Set. Dabei wird in legendärer energiegeladener Ramones-Manier zwischen den Songs ein One-Two-Three-Four eingeworfen.



Melones sind Featured Artist im neu erschienenen Ramones Fanbook „Cretin Family“. Autor Mark Leadon führt auf 600 Seiten durch die Historie der Ramones und präsentiert dabei Ramones Tribute Bands weltweit inklusive eines umfangreichen MELONES Band Portraits. Vor 30 Jahren erschien das letzte Ramones Studioalbum „Adios Amigos“ (1995). Ein Grund mehr die Musik der einzigartigen Ramones Live zu feiern.



Melones - a tribute to Ramones. Melones

Samstag, 7. Februar 2026 um 20 Uhr

Rider's Café, Leinweberstraße 4, 23556 Lübeck

