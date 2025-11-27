Wenn die Salt Peanuts Bigband ihre Instrumente auspackt, wird’s wieder festlich – aber garantiert nicht besinnlich im herkömmlichen Sinn! Am 11. Dezember 2025 um 20 Uhr lädt die Band traditionsgemäß zu ihrem mitreißenden Weihnachtskonzert im Schuppen 6 ein.

Das Programm verbindet schwungvolle Weihnachtsklassiker mit feinem Big-Band-Jazz jenseits des Tannenglanzes. Bandleader Sven Klammer hat mehrere Stücke eigens arrangiert und sorgt mit raffiniertem Sound für Gänsehaut und gute Laune. Für die besondere Note sorgen Sarah Sieprath und Malte Langenbeck, die beide das Publikum mit ihren warmen Stimmen begeistern werden. Ein besonderes Highlight ist das brandneue Big-Band-Arrangement von Joni Mitchells „Both Sides Now“ – geeignet zum Eintauchen in ferne Träume.

Ein Abend voller Groove, Glanz und bester Stimmung – perfekt, um sich in Weihnachtslaune zu bringen.

Jazzy Christmas: Salt Peanuts are Coming to Town

Donnerstag, 11. Dezember 2025 um 20 Uhr

Schuppen 6, An der Untertrave 47a/Drehbrücke, 23552 Lübeck

Eintritt 15€/10€, Karten www.luebeck-ticket.de, www.saltpeanuts.de und Abendkasse