Am Sonntag, 2. November um 16 Uhr präsentiert das Pfeiffer-Trompeten-Consort sein neues Programm »Von Bach bis Rossini - virtuose Klangpracht aus drei Jahrhunderten«. Eröffnet wird das Konzert mit festlicher Barockmusik von Antonio Vivaldi (Ausschnitte aus dem „Gloria“).

Im Zentrum des ersten Teils stehen Werke von Johann Sebastian Bach: Auf dem Programm steht das virtuose Brandenburgische Konzert Nr. 3, hier kommt das gesamte Instrumentarium des Ensembles mit Piccolo-Trompete und Flügelhörnern zum Einsatz. Nach Ausschnitten aus seinen Kantaten (u.a. aus BWV 146 die Arie „Wie will ich mich freuen“) wird Matthias Neumann (Professor für Orgel an der Hochschule für Musik Detmold und Bach-Preisträger der Stadt Leipzig) die mitreißende Fuge in G (BWV 577) aus Bachs Jugendzeit auf der Marcussen- Orgel erklingen lassen. Zuvor wird Gewandhaus-Solopauker Mathias Müller (Leipzig) mit einem Paukensolo das alte Kirchenlied „Jesu meine Freude“ in seiner eigenen Interpretation darbieten.



Mit der launigen Ouvertüre zur Oper „Der Barbier von Sevilla“ macht das Pfeiffer-Trompeten-Consort einen kleinen Ausflug in die Welt der italienischen Oper. Schließlich wird es mit dem Finale aus der Sinfonie Nr. 3 („Orgelsinfonie“) von Camille Saint-Saëns den klangprächtigen Abschluss des Konzertes geben. Die Trompeten werden gespielt von Joachim Pfeiffer (Solotrompeter der Lübecker Philharmoniker), Lukas Paulenz (Lübecker Philharmoniker), Paul Pfeiffer (Staatsorchester Braunschweig) und Martin Pfeiffer (Wachenheim), der wie gewohnt die unterhaltsam-informative Moderation übernimmt.



Karten zu 18 und 12 EUR (Schüler, Studenten 12/8 EUR, Kinder bis 12J. frei) zzgl. VVK-Geb. im Internet erhältlich unter: www.pfeiffer-trompeten-consort.de sowie im LN-Ticketwelt in der Königstraße 67A.



