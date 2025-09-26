Am Donnerstag, 2. Oktober 2025 um 19:30 Uhr tritt das Hanse-Jazz-Quintett zusammen mit der Saxofonistin Hedwig Janko im atmosphärischen Saal des Haus Eden auf. Das Konzert bildet den Auftakt zu einem mehrtägigen Workshop der Baltic-Jazz-Academy.

Jazz ist mehr als eine Nischenmusik. Das beweist das Hanse-Jazz-Quintett aus Lübeck seit einem halben Jahrzehnt. Das Ensemble um Jazztrompeter und Bandleader Martin Berner spielte auf zahlreichen Bühnen in Schleswig-Holstein und ganz Deutschland, darunter bei Festivals wie JazzBaltica. Im Oktober zeigt sich das Ensemble gleich doppelt präsent: In Lübeck mit einem besonderen Konzert im Haus Eden und in Berlin als musikalischer Botschafter Schleswig-Holsteins beim Festival »Jazz in den Ministergärten«.



Am 2. Oktober 2025 lädt das Ensemble im Haus Eden in Lübeck die junge Saxofonistin Hedwig Janko ein, diesjährige Preisträgerin des Lübecker Jazzpreises, bevor es als musikalischer Vertreter des Landes Schleswig-Holstein am Freitag, den 17. Oktober 2025 beim Festival »Jazz in den Ministergärten« in der Schleswig-Holsteinischen Landesvertretung in Berlin auftritt. Beide Auftritte sind Höhepunkte eines vielseitigen Konzertjahres, in dem das Ensemble bereits auf vielen Norddeutschen Bühnen zu hören war – darunter bei den renommierten Festspielen Mecklenburg- Vorpommern. Es ist die Mischung aus künstlerischem Anspruch und lebendiger Spielfreude, mit der sich das Ensemble fest in der norddeutschen Szene verankert hat und gleichzeitig weit darüber hinaus gefragt ist.



Das Konzert am 2. Oktober 2025 in Lübeck findet im atmosphärischen Saal des Haus Eden statt und bildet den Auftakt zu einem mehrtägigen Workshop der BALTIC-JAZZ-ACADEMY, die seit über drei Jahren Amateurmusikerinnen und -musiker aus ganz Deutschland zu Musikkursen in die Hansestadt und Schleswig-Holstein anzieht. Einen besonderen Akzent setzt an diesem Abend die Saxofonistin und Gastmusikerin Hedwig Janko, frisch gekürte Preisträgerin des Lübecker Jazzpreises 2025.



Beim Auftritt in in der Landesvertretung Schleswig-Holstein in Berlin präsentiert das Ensemble ein Programm aus zwei Sets: »From Cool to Hot« und »Swing into the Night« spannen den Bogen von klassischem Cool Jazz bis zu mitreißenden Straight-Ahead-Grooves. Mit Werken bekannter Jazzgrößen wie Duke Ellington, Horace Silver und Kurt Weill sowie ausgewählten Eigenkompositionen des Bandleaders zeigt das Quintett seine ganze Bandbreite. Dogmatische Grenzen kennt das Hanse-Jazz-Quintett dabei nicht. So vereint es in seiner Musik künstlerisches Handwerk und gute Unterhaltung auf höchstem Niveau.

Die Musik des Ensembles erzählt, atmet, leuchtet und lebt von melodischer Prägnanz, von rhythmischer Energie und einem Zusammenspiel, das aufhorchen lässt. Mit feinem Gespür für Atmosphäre gestalten die fünf Musiker einen Abend, der die Ohren öffnet – unaufgeregt virtuos, ehrlich und voller musikalischer Präsenz. Martin Berner: »Jazz ist ein Musikstil, der Offenheit, Neugier und Verbindung zelebriert. Wir freuen uns sehr, unser schönes Bundesland in Berlin vertreten zu dürfen.«

"Swing into the Night" mit dem Hanse-Jazz-Quintett feat. Hedwig Janko

Donnerstag, 2. Oktober 2025 um 19:30 Uhr

Festsaal Haus Eden

Königstraße 25, 23552 Lübeck

Tickets: 18 €/12 € im VVK und an der Abendkasse

Tickets buchen

Foto: (c) Jonas Albrecht



