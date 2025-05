Das XV. Avantgarde Festival ist zurück – laut, frei und mutiger denn je. Von Lübeck aus ist es nur ein kurzer Weg in eine andere Welt: Vom 20. bis 22. Juni 2025 wird das verschlafene Dorf Schiphorst erneut zum Epizentrum der experimentellen Klangkunst.

Als sich 2019 der Vorhang des Avantgarde Festivals zum letzten Mal zu schließen schien, war der Abschied für viele ein großer Verlust. Mehr als zwei Jahrzehnte lang hatte sich das Festival in der schleswig-holsteinischen Provinz zu einer einzigartigen Plattform für Grenzgänger*innen der Musik entwickelt. Und nun, nach sechs Jahren Stille, ist es wieder da – mit einem Line-Up, das neugierig macht und einem Geist, der kompromisslos geblieben ist:



Lang lebe das Avantgarde Festival!



14 Live-Acts, 7 Micro-Art-Actions, 2 Ausstellungen, 1 Gemeinschaft

Die musikalische Bandbreite ist enorm: Vom japanisch-berlinerischen Industrial-Dream-Pop von Saeko Killy über das halluzinogene Radioprojekt Pareidolia bis hin zu Bobby Conn, dem exzentrischen Glamrock-Schamanen aus Chicago. Mit Klangrauschen ist zudem ein Ensemble aus der Musikhochschule Lübeck vertreten – ein schönes lokales Signal. Und auch GRÓA aus Reykjavík verspricht mit feministischer Energie und Post-Punk-Kante ein fulminantes Finale in Form einer Parade durchs Dorf.

BobbyConn und Monica BouBou, Foto: (c) Sven-Julien Kanclerski

Dazu kommen zwei immersive Ausstellungen: WaveRoom von Ole Blank ermöglicht einen Trip auf 30.000 Reisekilometern entlang der europäischen Außengrenzen. WETRIP von Daisy Dickinson und Simon Fisher Turner ist eine audiovisuelle Meditation über Raum, Zeit und Wahrnehmung. Wer hier keine Gänsehaut bekommt, hat nicht hingehört.



Doch das Festival ist mehr als die Summe seiner Konzerte. Es ist ein partizipatives Gesamtkunstwerk. Das zeigt sich nicht nur in der offenen Bühne ANNEX für spontane Performances oder in den dezentralen Micro-Art-Actions, sondern auch im Verzicht auf einen Backstage-Bereich: Künstler*innen und Publikum essen, diskutieren, feiern und improvisieren gemeinsam – an einem Tisch.

Foto: (c) Sven-Julien Kanclerski



Kultur als Kollektiverlebnis: Das vielleicht revolutionärste Detail? Das Essen. Im Festivalticket (100 Euro im VVK) sind alle Mahlzeiten enthalten – vegan/vegetarisch und liebevoll zubereitet. Frühstück, Lunch, Dinner: Hier wird Kulinarik nicht als Konsumgut, sondern als kultureller Bestandteil verstanden, als Zeitfenster für Gespräche, Ideen, Begegnungen.



Ein Geheimtipp, der sich nicht verstecken will. Das Avantgarde Festival ist kein Event für die Masse – aber auch keine geschlossene Szene. Es ist offen, freundlich, verspielt, voller Brüche und Utopien. Wer Kunst als Labor und Musik als Entdeckungsreise begreift, sollte sich an diesem Wochenende im Juni nichts anderes vornehmen.





Praktisch & Wichtig:

Ort: 23847 Schiphorst, ca. 40 Minuten von Lübeck

Datum: 20.–22. Juni 2025

Festivalticket inkl. Essen: 100,- € (VVK bis 6. Juni)

Tagestickets ab 25,- €

Camping inklusive

Mehr Infos & Tickets unter: www.avantgardefestival.de