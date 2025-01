Hub Hildenbrands Musik ist geprägt vom Wesen eines wahrhaft Suchenden. Eine Suche nach absoluter Tiefe in der Musik. Hildenbrand beschwört mit seiner Musik etwas Archaisches herauf, eine tiefe Sehnsucht nach Verbindung und Berührung. Am Donnerstag, 23. Januar ist er im Live CV in Lübeck zu Gast.

Ein Konzert von Hub Hildenbrand ist mehr als ein Konzert. Hildenbrand schafft einen Raum für eine tiefe, transformative Konzerterfahrung. Das Magazin CONCERTO beschreibt seine Musik als „magisch mystische Reise“, als „Gebet, eine tiefe Meditation, eine Zeremonie“. Im Laufe der Jahre haben ihn seine Erkundungen zu vielen musikalischen Orten der Welt geführt, doch bleibt sein Ziel der kaum fassbare Fluchtpunkt im Reich des Mystischen. So stellt Folker World fest, Hub Hildenbrand hört, „was andere noch nicht einmal erahnen“. Ihm zuzuhören, offenbart eine Reise zu tiefsten Gefilden des menschlichen Seins.



„Eine Klangwelt, die einen geradezu hypnotischen Sog entwickelt" (DEUTSCHLANDRADIO KULTUR). Mit seinem besonderen Konzeptionsvermögen, einer ausgeprägten musikalischen Expertise und transkulturellen Kompetenz hat Hildenbrand mit seiner Klang- und Sprachwelt einen ganz eigenen Klangkodex von hoher Authentizität und Tiefe geschaffen.

„Sein mystischer Klangkodex“ öffnet „das Tor zu einer neuen Welt“ (HESSISCHER RUNDFUNK). Der Berliner Musiker verwebt in seiner Musik ein breites Spektrum von Klangfarben und kulturellen Einflüssen zu einer völlig eigenständigen Klangsprache. Durch die Verschmelzung von Elementen aus Ethno- und Weltmusik, European Contemporary Jazz, Neoklassik, Cinematic-Klängen und der Songwriter-Tradition entfaltet er eine vielschichtige Klangwelt.Donnerstag, 23. Januar 2025 um 20:15 UhrLive CV im CVJM LübeckGroße Petersgrube 11

