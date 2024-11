Am Samstag, den 16. November um 20 Uhr bringt das Duo unassisted fold, bestehend aus Sonja Horlacher an den Flöten und Flavio Virzì an den Gitarren und Elektronik, die Musik der Komponisten Giovanni Mancuso und Felix Kubin in einen Dialog.

"Mystisches Kabarett", das dem Konzert seinen Namen gibt, ist ein Werk des Musiktheaters in 12 Szenen, das 2014 von Mancuso für unassisted fold komponiert wurde. Der Titel bezieht sich auf das gleichnamige Werk des Künstlers Alejandro Jodorowsky, und die Musik des venezianischen Komponisten ist stark inspiriert von der Traumwelt, dem Bewusstseinsstrom sowie den Experimenten der "écriture automatique" der surrealistischen Bewegung.

In künstlerischer Nachbarschaft zu diesem unkonventionellen Werk reich an Fantasie und ironischen Anklängen, wird es eine Uraufführung von unassisted fold von und mit Felix Kubin am Synthesizer geben. Kubin, gebürtig aus Hamburg, ist ein vielseitiger Musiker, der sich mühelos von der geschriebenen zur improvisierten Musik bewegt und dabei die Grenzen der sogenannten experimentellen Musik, Avant-Pop, elektronischen Musik und des Kraut-Rocks überschreitet. Er ist Produzent und Autor von Hörspielen u. Filmmusik.

https://unassistedfold.com

Mystisches Kabarett

Samstag, 16. November 2024 um 20 Uhr

Versuchshaus, Breite Straße 11

Eintritt: 15,- €, Ermäßigt: 8,- €

Karten an der Abendkasse. und unter 0179/6871145.

Online-Tickets