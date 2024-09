Am Sonntag, 13. Oktober um 16 Uhr präsentiert das Pfeiffer-Trompeten-Consort unter der Leitung von Joachim Pfeiffer im Dom zu Lübeck sein neues Programm »Festlich-virtuos« mit Musik aus Barock und Romantik.

Nach der Eröffnung mit dem Rondeau von Jean-Joseph Mouret gibt es Venezianische Klangpracht vom Feinsten zu hören: Antonio Vivaldi Concerto á 4 in D-Dur. Es folgen Werke von Georg Friedrich Händel (Concerto Grosso) und Johann Sebastian Bach mit einer Choralbearbeitung aus der Kantate BWV 22. Aus Anlass des 200. Geburtstags von Anton Bruckner steht eine Bearbeitung eines „Ave Maria“ auf dem Programm, wobei die Trompeten im Raum verteilt stehen. Mit der Ouvertüre zur Oper „Nabucco“ von Giuseppe Verdi gibt es einen kleinen Ausflug in die Welt der italienischen Oper, bevor es mit dem Finale aus der Symphonie Nr. 5 („Reformationssymphonie“) von Felix Mendelssohn Bartholdy den grandiosen Abschluss zu hören gibt. Zusammen mit Paul Pfeiffer am Flügelhorn wird Gewandhaus-Solopauker Mathias Müller eine spezielle Version von Oscar Lindbergs Alter Hirtenpsalm präsentieren. Ebenfalls solistisch zu hören ist Matthias Neumann, Professor für Orgel an der Musikhochschule Detmold. Außerdem sind neben Joachim Pfeiffer die Trompeter Lukas Paulenz sowie Paul und Martin Pfeiffer zu hören. Die Moderation liegt wieder in den Händen von Martin Pfeiffer.

Weitere Infos unter www.pfeiffer-trompeten-consort.de

Festlich-virtuose Trompetenmusik mit dem Pfeiffer-Trompeten-Consort

Sonntag, 13. Oktober 2024 um 16 Uhr, Dom zu Lübeck

Tickets: €18 Kat.I / €12 Kat.II (Schüler/Studenten €12/8, Ki. bis 12 J. frei) zzgl. VVK-Geb., erhältlich in der LN-Ticketwelt, Königstr. 67A und unter www.pfeiffer-trompeten-consort.de