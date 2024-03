The Originators feiern ihr 10jähriges Jubiläum und sie feiern es ganz groß! Mit ihrem brandneuen Album gehen The Originators auf Tour und präsentieren das Beste aus 10 Jahren 'Rhythm and Soul' aus Amsterdam. Am Freitag, den 22. März 2024 sind sie im Treibsand zu Gast.

The Originators spielen echten Northern Soul aus den 60ern und erwecken damit das Soul-Gefühl legendärer Clubs wie Twisted Wheel in Manchester, Blackpool Mecca oder Wigan Casino zum Leben. Northern Soul ist eine Musik- und Tanzbewegung, die in der britischen Mod-Subkultur im Norden Englands in der zweiten Hälfte der 60er Jahre entstand. Die Fans konzentrierten sich dabei weniger auf die “glatteren” Produktionen des bekannten und kommerziell erfolgreichen Motown-Labels, sondern suchten v.a. nach schnellen, tanzbaren Songs weniger bekannter Interpreten und Plattenfirmen, deren Sound als rauer und unverfälschter empfunden wurde.

Aus ganz Großbritannien fuhren die Jugendlichen nach Manchester oder Wigan zu den ausverkauften Soul-Partys, den All-Nightern. Aufgeputscht durch Amphetamine, wurde nächtelang zu Uptempo-Soul durchgetanzt. Dabei ging es nicht nur um die exklusivsten Songs abseits des (Soul-)Mainstreams, sondern auch um stilvolle Kleidung und immer neue, ausgefallene Tanzbewegungen, von denen einige selbst Breakdancer in Erstaunen versetzen würden. The Originators wollen einen Traum Wirklichkeit werden lassen und an jene Tage der britischen Modszene und der Northern-Soul-Ära anknüpfen.

http://theoriginators.nl

The Originators (10 Jahre -Northern Soul from Amsterdam Record Release Tour )

Freitag, 22.03.2024 um 21:30, Einlass 20:30

Treibsand

VVK: 13 Euro, Abendkasse 15 Euro