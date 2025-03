Hafenstädte auf der ganzen Welt üben eine große Faszination auf uns aus. Es sind Orte, mit denen man eine gewisse Exotik verbindet, es sind Zentren von Reisenden, die hier ankommen oder nach kurzer Zeit wieder abreisen. Hier wird über Kontinente und Länder hinweg Handel getrieben, und nicht wenige dieser Städte erzählen sehr atmosphärisch von Kulturen, Traditionen - und unweigerlich träumt man sich in ferne Länder.

Dieser wunderschöne Bildband zeigt uns die schönsten Hafenstädte der Welt. Viele Informationen werden neben hochwertigen Fotos präsentiert und geben uns einen hervorragenden Einblick in die gezeigte Metropole.

Die bebilderten Seiten wecken Fernweh und geben wertvolle Reisetipps für alle, die schon einmal auf Kreuzfahrt waren oder es noch vorhaben. 150 der wohl schönsten Hafenstädte unseres blauen Planeten wecken in uns die Motivation, ganz schnell diverse Reisepläne zu schmieden oder einfach nur von fernen Ländern zu träumen.

An diesen Orten wurde Geschichte geschrieben, wurden Handelsbeziehungen geknüpft, starteten viele Menschen in ein neues, ungewisses Leben auf einem neuen, vielleicht unentdeckten Kontinent. Ein Hauch von Abenteuer umgibt diese Straßen und Plätze wie ein dichter Nebel.

Hafenstädte verbinden Vergangenheit und Zukunft. Es muss ein erhabenes Gefühl sein, in einen Hafen einzulaufen und den repräsentativen Charme der Stadt zu spüren und natürlich auch zu sehen. Der Bildband zeigt uns auch die Individualität der Hafenstädte - malerische Orte mit ihrem ganz eigenen Zauber und ein paar Seiten weiter Häfen, in denen täglich riesige Mengen an Containern gelöscht werden. Jeder Hafen hat seine eigene Geschichte, findet seinen eigenen Rhythmus und doch vermittelt jeder Hafen eine Botschaft - die Sehnsucht des Menschen zu reisen, andere Kulturen und Traditionen kennen zu lernen und den eigenen Horizont nicht nur vom Schiff aus zu erweitern.

Fazit

Ein Bildband, der stimmungsvoll zeigt, wie nah und doch so fern manche Häfen sind - mit zauberhaften Fotografien, die das Herz eines jeden Hafens widerspiegeln und mit ersten Informationen über Stadt, Land und Sehenswürdigkeiten. Es ist ein großartiges Geschenk für alle Seefahrer.



Faszination Hafenstädte – Vom Ankommen in einer fernen Welt, Kunth Verlag 2024, 320 Seiten.



