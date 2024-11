Die erste Folge der erfolgreichen ARD-Krimi-Reihe „Nord bei Nordwest“ lief im November 2014. Zehn Jahre später steht unter dem Titel „Fette Ente mit Pilzen“ der mittlerweile 25. Fall des Ermittlers Hauke Jacobs an, gespielt von Hinnerk Schönemann.

In dieser Episode will er den Tod einer chinesischen Diplomatin aufklären. Jana Klinge als Kommissarin Hannah Wagner und Marleen Lohse als Tierärztin Jule Christiansen stehen ihm erneut zur Seite. Das Erste zeigt den Film im kommenden Januar bzw. Dezember.

Bereits am Mittwoch, 11. Dezember, lädt der NDR zu einer exklusiven Kino-Preview der Jubiläumsfolge ins CineStar in Lübeck ein. Tickets für die Vorstellung sind nicht im freien Verkauf erhältlich und werden ausschließlich verlost. Wer bei dem Event dabei sein möchte, kann bis 2. Dezember 12.00 Uhr, unter www.ndr.de/preview an der Verlosung teilnehmen.

Am Preview-Abend anwesend sind u. a. Hinnerk Schönemann, Jana Klinge und Marleen Lohse sowie Regisseurin Steffie Doehlemann und Drehbuchautor Holger Karsten Schmidt.

Zum Inhalt: Nahe dem neuen asiatischen Speiselokal mit angeschlossener Pension in Schwanitz wird eine Leiche aufgefunden – Mord oder Unfall? Die Tote war eine chinesische Diplomatin. Das ruft den chinesischen Sonderermittler Tian Sun (Lam Vissay) auf den Plan. Tierärztin Jule Christiansen checkt inkognito ein, um Pension und Restaurant genauer unter die Lupe zu nehmen. Bei den Ermittlungen ist sie Hauke Jacobs vom Polizeirevier Schwanitz nützlich, geht dafür aber sehr hohe Risiken ein.

Das Erste zeigt den Film am 2. Januar. Ab dem 30. Dezember steht der Krimi in der ARD Mediathek zur Verfügung.