Carola Seeler

Mein Motto: Es ist niemals zu spät für Abenteuer und gelebte Geschichte(n). Sie entstehen in meinen Gedanken, auf Reisen und in Gesprächen. Erfahrungen, Ausbildungen, berufliche Erkenntnisse - alles fügt sich in meinem Leben zu immer neuen Wortbildern. Und Abenteuern. Und mir ist es ein Bedürfnis, meine Leserinnen und Leser mitzunehmen auf meine persönlichen und gedanklichen Abenteuerreisen.

Bei aller Abenteuerlust aber war ich stets auch ein „ordentliches“ Mitglied der Gesellschaft. Ich bin Kauffrau, Betriebswirtin - und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ich arbeitete viele Jahre als Referentin in einer großen Förderorganisation für den internationalen Austausch von Studierenden und Wissenschaftlern in Bonn und danach knapp vier Jahre als sozialpädagogische Betreuung von Geflüchteten in Schleswig-Holstein. Und immer waren da die Ideen und der eine Gedanke: Irgendwann schreibst Du nur noch.





Aus meinen Erkenntnissen und Erlebnissen entstanden erste Reiseberichte und viel später meine beiden Sachbücher: „Hexen, Schamanen und Priesterinnen im Wandel der Zeit“ und „Multikulti und gesellschaftliche Missverständnisse“. Aber immer drängte es mich auch, literarisch anderes zu schreiben. 2022 gewann ich den 2. Preis Erwachsene beim Lübecker Wettbewerb „400 Jahre Stadtbibliothek Lübeck“. Kurzgeschichten in Anthologien folgten. Endlich 2024 erschien mein erster

Roman, ein Abenteuer-Zeitreiseroman „Einmal Haithabu und zurück“, seither auch als Hörbuch und eBook veröffentlicht. Einem ersten Krimi als Co-Autorin „Der Tod allein ist keine Frau“ wird noch dieses Jahr ein zweiter folgen.

Ich bin Mitglied im Schriftstellerverein „Die Gruppe 48 e.V.“ sowie bei „Mörderische Schwestern e.V.“ und der GEDOK SH.

Wer mehr von mir wissen möchte: www.carolaseeler.de