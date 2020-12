Ich bin leidenschaftliche Naturfotografin und wohne im schönen Schleswig-Holstein in der Nähe von Lübeck.

Fotografieren gehört seit einigen Jahren zu meinen Lieblingsbeschäftigungen, die magischen Farben der Natur üben eine besondere Faszination auf mich aus. Früh des Morgens bin ich am liebsten unterwegs und genieße die himmlische Ruhe und die herrlichen Lichtstimmungen. Das gibt mir positive Kraft für den Tag.

Neben der Landschaftsfotografie, ob in meiner Heimat, dem herrlichen Schleswig-Holstein oder auf Reisen in andere Länder, fasziniert mich die Makro-Fotografie, da hier Details sichtbar werden, die das menschliche Auge nicht erfassen kann. Ich staune immer wieder über die kleinen Wunder der Natur, an denen ich früher achtlos vorüber gegangen bin. Die Fotografie lässt mich meine Umwelt bewusster wahrnehmen und ist zu einem wichtigen Teil meines Lebens geworden.

Ich zeige die Natur, wie sie ist - so wie sie jeder auch sehen kann, der genau hinschaut! Auch wenn die emsigen Arrangeure meist effektiver sind. Man weiß ja, dass kaum etwas mehr manipulierbar ist als ein Foto.

Die einzigartige Schönheit, Vielfalt und Größe der Landschaften ist seit Jahren mein Motiv, und doch bringt sie mich immer wieder neu zum Staunen. Sonne, Regen oder Sturm - die Unterschiedlichkeiten der Elemente faszinieren mich, und kaum sitze ich still in meinen vier Wänden, zieht es mich wieder in die Natur. Meine Bilder sind die Ergebnisse dieser Leidenschaft.

Fotos: (c) Andrea Potratz