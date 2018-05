Am 27. April 2018 war es soweit, der Bürgermeisterwechsel in Lübeck fand seinen würdevollen Abschluss. Jan Lindenau wurde mit drei Veranstaltungen in sein Amt eingeführt.

Zunächst fand eine Andacht in St. Marien zu Lübeck statt, dann wurde der neue Bürgermeister im Bürgerschaftssaal vereidigt und zum Schluss traf man sich im Festsaal des Rathauses zum gemütlichen Beisammensein.

Jan Lindenau, bisheriger Vorsitzender der SPD-Fraktion in der Lübecker Bürgerschaft, wird der jüngste Bürgermeister in der 875-jährigen Geschichte der Hansestadt Lübeck sein. Seine sechsjährige Amtszeit an der Spitze der hoch verschuldeten Stadt begann offiziell am 1. Mai 2018. Der bisherige Bürgermeister Bernd Saxe (SPD) schied nach 18 Jahren aus dem Amt aus.

Kamera und Schnitt: Manfred Willner/Lübecker Wochenschau