Die KulturTafel hat das neue Format „KulturDialog“ ins Leben gerufen. Eine Gruppe von Gästen der KulturTafel geht dabei in den persönlichen Austausch mit Lübecker Kulturinstitutionen. Allesamt verfügen sie über keinen bildungsbürgerlichen Hintergrund; sie eint jedoch ein großes Interesse an Kultur.

Unter der Leitung von Kristine Goddemeyer, Leiterin der KulturTafel, erörtern sie mit interessierten Kulturinstitutionen Fragen wie „Welche Schwellenängste erschweren Menschen die aktive Kulturnutzung?“ und „Wie erlebe ich bestimmte Kulturangebote, wenn ich nicht aus dem bürgerlichen Milieu komme?“. Dabei bringen die Gäste der KulturTafel ihre vermeintliche Schwäche – d.h. das Fehlen eines bildungsbürgerlichen Hintergrunds – als Stärke ein und schildern Kulturinstitutionen ihre Wahrnehmung auf deren Angebote. Der Austausch mit der Gruppe „KulturDialog“ ist auf Augenhöhe angelegt und soll für beide Seiten gewinnbringend sein, denn: Beide Seiten können voneinander lernen.



„Miteinander ins Gespräch zu kommen und die Sichtweise des jeweils anderen kennenzulernen, ist das Ziel des neu gegründeten ‚KulturDialogs‘. Denn auch Menschen, die keinen bildungsbürgerlichen Hintergrund mitbringen, sollten Gehör finden und als Zielgruppe in den Blick genommen werden“, sagt Kristine Goddemeyer.

Die Gruppe 'Kulturdialog' und Malte C. Lachmann vom Theater Lübeck

Die Gruppe „KulturDialog“ hat sich bereits mit dem Schauspieldirektor Malte C. Lachmann des Theater Lübeck getroffen. „Der Austausch mit den Gästen der Kulturtafel war für mich äußerst bereichernd! Mir ist immer besonders wichtig, Input vom Publikum zu erhalten. Und in diesem Fall habe ich wertvolle Informationen dazu sammeln können, wie wir Theaterbesuche noch zugänglicher gestalten können, wonach wir immer streben“, so Malte C. Lachmann.

Kulturinstitutionen, die Interesse an einem Treffen mit der Gruppe „KulturDialog“ haben, können sich jederzeit unter 0451 – 20 22 80 61 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! bei der KulturTafel melden. www.kulturtafel-luebeck.de