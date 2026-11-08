Am Freitag, 4. Dezember 2026, um 19.30 Uhr laden die Pianisten Danang Dirhamsyah und Hermann Valdez zu einem Klavierabend ins Haus Eden in Lübeck ein. Ihr Programm verbindet musikalische Klangbilder und tänzerische Fantasie mit einem kleinen vorweihnachtlichen Akzent.

Den Auftakt bildet Musik von Franz Liszt. Anschließend erklingt Claude Debussys Petite Suite, die zwischen 1886 und 1889 für Klavier zu vier Händen entstand. In den vier Sätzen En bateau, Cortège, Menuet und Ballet zeigt sich bereits Debussys Gespür für feine Klangfarben, elegante Bewegungen und poetische Stimmungen.

Mit Die Moldau aus dem sinfonischen Zyklus Mein Vaterland führt Bedřich Smetana das Publikum auf eine musikalische Reise durch die böhmische Landschaft. Von den beiden Quellen bis zum mächtigen Strom vor Prag lässt er Naturbilder, ein ländliches Fest und die Stromschnellen lebendig werden. In der vierhändigen Klavierfassung entfaltet sich diese ursprünglich orchestrale Erzählung in einem besonderen Klanggewand.

Nach der Pause sorgen einige bekannte Weihnachtsmelodien für einen kleinen vorweihnachtlichen Akzent. Den Abschluss bildet Pjotr Iljitsch Tschaikowskys berühmte Nussknacker-Suite. Die Musik aus dem 1892 uraufgeführten Ballett verbindet märchenhafte Fantasie mit tänzerischer Leichtigkeit und einprägsamen Melodien. In der Bearbeitung für vier Hände treten die rhythmische Energie und das lebendige Zusammenspiel der Pianisten besonders hervor.

Die beiden Pianisten aus Indonesien und Mexiko lernten sich während ihres Studiums an der Musikhochschule Lübeck kennen, wo sie beide bei Prof. Konrad Elser studierten. Ihre langjährige Freundschaft und musikalische Verbundenheit prägen ihre regelmäßigen gemeinsamen Konzerte. Nach ihrem Adventskonzert im vergangenen Jahr kehren sie nun mit einem vielseitigen Programm ins Haus Eden zurück.

Das Konzert wird von der Possehl-Stiftung gefördert.

Klavierabend zu vier Händen mit Danang Dirhamsyah und Hermann Valdez

Freitag, 04. Dezember 2026, 19:30 Uhr

Haus Eden, Königstraße 25, 23552 Lübeck

Eintritt gegen Spende