Mit der „Feliz Navidad Tour 2026“ präsentiert Semino Rossi auch in diesem Jahr wieder eine Konzertreihe voller Emotion, Herzlichkeit und festlicher Atmosphäre. Seine Konzerte sind weit mehr als musikalische Darbietungen – sie sind berührende Erlebnisse, die Wärme, Freude und Besinnlichkeit vereinen. Am Sonntag, 29. November um 18 Uhr ist Semino Rossi zu Gast in der Lübecker MuK.

Semino Rossi zählt seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten und beliebtesten Künstlern im deutschsprachigen Raum. Mit rund 10 Millionen verkauften Tonträgern, ausverkauften Tourneen und einer außergewöhnlichen Bühnenpräsenz begeistert der gebürtige Argentinier sein Publikum immer wieder aufs Neue.

Mit der „Feliz Navidad Tour 2026“ präsentiert Semino Rossi auch in diesem Jahr wieder eine Konzertreihe voller Emotion, Herzlichkeit und festlicher Atmosphäre. Seine Konzerte sind weit mehr als musikalische Darbietungen – sie sind berührende Erlebnisse, die Wärme, Freude und Besinnlichkeit vereinen.

Foto: (c) Marcel BrellMit einer einzigartigen Mischung aus gefühlvollen Balladen, festlichen Arrangements, lateinamerikanischem Temperament und charmant-humorvollen Momenten nimmt Semino Rossi sein Publikum mit auf eine musikalische Reise, die Herz und Seele erreicht. Dabei gelingt es ihm stets, kulturelle Brücken zu schlagen, Generationen zu verbinden und eine besondere Stimmung der Nähe und Menschlichkeit zu schaffen.

Gerade in der Weihnachtszeit versteht es Semino Rossi, mit seiner unverwechselbaren Stimme und seinen persönlichen Geschichten einzigartige Momente zu schenken. Seine Lieder sind universelle Botschaften von Liebe, Dankbarkeit, Hoffnung und Frieden – sie wirken weit über den Augenblick hinaus und klingen lange im Herzen nach.

Semino Rossi lädt sein Publikum ein, gemeinsam zu fühlen, zu träumen und das Leben zu feiern – auf seine ganz persönliche, authentische Art.

Ein Konzertabend mit ihm ist stets ein unvergessliches Erlebnis – weil Musik manchmal mehr sagt als tausend Worte.

Semino Rossi - Feliz Navidad Tour 2026

Sonntag, 29. November 2026 um 18 Uhr

Musik- und Kongresshalle, Willy-Brandt-Allee 10, 23554 Lübeck

Karten gibt es im Vorverkauf ab 69,90 €, VIP-Ticket 159,00 € bei tips&TICKETS, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und online: Tickets buchen