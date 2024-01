Heute ist mit „Der Bauer (macht uns all’n den Teller voll)“ von Tina Benz und Gunter Gabriel der inoffizielle Soundtrack zu den Bauern-Protesten erschienen. Die Single passt in diese Woche wie keine andere. Der kraftvolle Song, den Tina Benz bereits 2016 in den Hansa Studios Berlin aufgenommen hat, erlangt in Zeiten der aktuellen Bauernproteste in Deutschland eine noch tiefere Bedeutung.

Die Botschaft des Liedes ist heute relevanter denn je, da die Landwirte im ganzen Land den Verkehr stilllegen, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Die ehemalige Bäuerin Tina Benz, die einst zehn Jahre lang im Bayerischen Wald ihren Beruf ausübte, bevor sie in ihre Geburtsstadt Eutin zurückkehrte, betrachtet "Der Bauer (macht uns all'n den Teller voll)" als die ultimative Bauern-Hymne. Die Authentizität und Verbundenheit von Benz zu den Bauern prägen die Interpretation des Liedes, und ihre persönlichen Erfahrungen spiegeln sich in jedem Ton wider.

Altmeister Gunter Gabriel, bekannt als "Barde fürs Volk", setzt mit seiner typischen, direkten Art posthum ein Zeichen für die Bauern. Der Song bricht eine Lanze für die Landwirte und wird zur Hymne für eine Berufsgruppe, die oft im Schatten steht.

Gabriel, der bereits mit Hits wie "Komm unter meine Decke" und "Hey Boss, ich brauch mehr Geld" das Sprachrohr für das Volk war, manifestiert mit "Der Bauer (macht uns all'n den Teller voll)" erneut seine beeindruckende Fähigkeit, gesellschaftliche Themen in eindringlichen Melodien zu verpacken.



In Erinnerung an Gunter Gabriel und mit Herz, Gefühl und Verve präsentiert Tina Benz den erstmals als Single erhältlichen Song als eine Hommage an die Landwirte. Der Song ist eine kraftvolle Unterstützung für diejenigen, die tagtäglich für unser aller Wohl sorgen. Angesichts der aktuellen Bauernproteste kann dieser Song zu einer Hymne des Widerstands werden und zu einem Appell für die Wertschätzung der Arbeit der Bauern. "Der Bauer macht uns all'n den Teller voll" - ein Aufruf, die Stimme des Bauerntums zu hören und die Herausforderungen dieser lebenswichtigen Berufsgruppe anzuerkennen.

Tina Benz & Gunter Gabriel: Der Bauer, BenzArt, Januar 2024, Amazon.

Song auf soundcloud