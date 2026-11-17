Die Galerie Frank Siebert in Lübeck präsentiert ab dem 28. November 2026 die neue Ausstellung "blau. unergründlich" mit Cyanotypien von Ella und Daniel Weth.

Park in Dublin, (c) Ella Weth„Cyanotype, Photography’s Blue Period, Is Making a Comeback.“ – so schrieb die New York Times vor einiger Zeit über die Renaissance der Cyanotypie in der New Yorker Kunstszene. Nach 175 Jahren, mitten in einer rasanten, digitalen Welt, war plötzlich eines der ältesten fotografischen Verfahren zu neuem Leben erwacht.

Daniel Weth experimentiert seit Jahren mit dieser analogen Belichtungstechnik. Seine Tochter Ella hat er ebenfalls mit angesteckt. Mit dem ultravioletten Licht zweier Gesichtsbräuner aus den 80er Jahren, verschiedensten Papieren, Rezepturen und Experimenten loten die beiden die Möglichkeiten des Blaudrucks aus. Ihre Arbeiten verarbeiten analoge als auch digitale fotografische Vorlagen. Diese werden mit Negativfolien auf individuell beschichtete Papiere belichtet. Die Spuren des Zusammenspiels von Belichtungszeiten, Papier und Auswaschung zeigen sich vielfältig. Keine Belichtung gleicht der anderen, jedes Blatt wird zum Unikat, zu einer bildgewordenen Impression, die sich in die Poren des Papiers einbrennt.

Venedig, (c) Daniel Wethblau. unergründlich. Die Kraft der blauen Bilder von Ella und Daniel liegt in einer unergründlichen Gefühlstiefe und Zeitlosigkeit, die in einer Welt der schnellen Antworten und künstlichen Bilder tröstlich menschlich ist.

Zum Verfahren: Die Cyanotypie wurde 1842 vom Naturwissenschaftler Sir John Herschel entdeckt. Durch die Reaktion lichtempfindlicher Eisensalze entsteht das charakteristische Berliner Blau. Bis heute lebt das Verfahren von der unmittelbaren Begegnung zwischen Licht, Material und Zeit. www.danielweth.de





Ella & Daniel Weth - blau. unergründlich

Vernissage: 28. November um 16:00 Uhr

Galerie Frank Siebert, Große Burgstraße 39, 23552 Lübeck

Ausstellung vom 28.11.26 bis 09.01.27

Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag 16-19 Uhr

Finissage: 09. Januar 2027 um 12 Uhr