Die Ausstellung "Johannes und Hanna Jäger - Ein Künstlerpaar auf Reisen" versteht sich als Entdeckungsrundgang durch den Verlauf der Künstlerreisen des Ehepaars Jäger. Am Sonntag, den 9. Februar 2020 ist in der Kunsthalle St. Annen Vernissage.

Anzeige

Johannes Jäger, geb. 1930 in Flensburg, ist ein herausragender, in Lübeck ansässiger Künstler, dessen abstrakte Malerei die leuchtenden Farben und Formen des alltäglichen Erlebens in neue spannungsvolle Beziehungen bringt. Zur Feier des verdienten Malers, derzeit auch ältestes Mitglied des Vereins Lübecker Künstler, findet anlässlich seines 90. Geburtstags im Jahr 2020 eine Ausstellung der Kunsthalle St. Annen in den Sonderausstellungsräumen des St. Annen-Museums statt.

Seine Arbeiten werden im Dialog mit den Werken seiner Ehefrau Hanna Jäger (1927 Crailsheim-2014 Lübeck), der Malerin, Licht- und Installationskünstlerin, gezeigt. Die Präsentation beider künstlerischer Positionen setzt den Fokus auf die unzähligen gemeinsamen Reisen des Künstlerpaares und auf die Kunstwerke, die inspiriert von den besuchten Orten, entstanden sind. In der Gegenüberstellung der jeweils entstandenen Werke wird greifbar, wie die beiden - einander nah verbundenen und zugleich unterschiedlichen Künstlerpersönlichkeiten - auf den jeweiligen Reise-Ort reagiert haben. Landschaft, Licht und spezielle Gegebenheiten des jeweils besuchten Teils der Welt schlugen sich auf vielfältige Weise in den beiden Oeuvres des Paares nieder.

Bornholmer Etüde VIII, 1975, (c) Johannes Jäger

Als Entdeckungsrundgang durch den Verlauf der Künstlerreisen des Ehepaars Jäger angelegt, ist die Ausstellung in drei Teile gegliedert: die Reisen in den Norden, den Süden und in den Westen (die USA).

Vernissage: 9. Februar 2020 um 11:30 Uhr; Laudatio: Björn Engholm, Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, a.D.; Einführung: Dr. Antje-Britt Mählmann, Leiterin, Kunsthalle St. Annen; Der Künstler ist anwesend.

Ausstellung: 9. Februar bis 8. März 2020

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11-17 Uhr

Kunsthalle St. Annen, 23552 Lübeck

Fotostrecke