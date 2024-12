Anlass für ein neues Kunstprojekt im Atelier Gust war ein Gespräch mit einer Künstlerin, deren Sehkraft mehr und mehr schwindet. Sie hat lebhaft geschildert, was in diesem Erblindungsprozess passiert:

Starke Sehbehinderungen sind verknüpft mit Verlusten in vielen Lebensbereichen. Sowohl berufliche als auch private Aktivitäten sind nur noch eingeschränkt möglich, teilweise überhaupt nicht mehr. Man kann nicht mehr mithalten und mitreden. Man fühlt sich ausgegrenzt und zieht sich gleichzeitig auch selbst zurück. Der Wegfall der eigenen Kunstproduktion und des Kunstgenusses in Ausstellungen werden besonders schmerzlich erlebt. Auch Gemeinschaftserlebnisse, z. B. gemeinsames Spielen werden vermisst.

Das Gespräch hat Maria Gust lange beschäftigt. Entwickelt hat sich daraus die Idee zu einem Kunstobjekt, das sowohl Sehenden als auch Sehbehinderten etwas bietet. Das Objekt enthält 36 kleine Kästchen mit vielen verschiedenen tastbaren Dingen. Diese lassen sich auf einer Platte zu immer neuen Konstellationen versetzen und erzeugen damit verschiedenste, assoziative Bezüge zwischen den Dingen. Der optische, aber auch der fühlbare Gesamteindruck wird dadurch nicht langweilig.

Zwei jeweils gleiche bzw. ähnliche Objekte, also 18 Paare bieten zudem die Möglichkeit, das Projekt als Memo-Spiel zu nutzen. Mutige sehende Mitspielende können sich bei diesem Spiel die Augen verbinden und sich tastend in die abenteuerliche Welt der Nicht-Sehenden versetzen. Auch Spielen ist kulturelle und soziale Teilhabe.



Noch ein Aspekt wird eine Rolle spielen und das Hören ansprechen: Mit einigen Dingen in den Kästchen lassen sich Geräusche erzeugen, vielleicht sogar „Musik“ machen. Also nicht wundern, wenn ein Kissen quietscht.

Über Monate ist dieses Projekt durchdacht worden; Konstruktions-Zeichnungen wurden angefertigt, Materialien getestet und Zulieferer gesucht. Ein Prototyp in Pappkästchen wurde hergestellt, mit einer fast blinden Person probegespielt und mit Begeisterung aufgenommen.



In den kommenden Tagen/ Wochen werden die Kästchen nach und nach mit den Füllungen bestückt. Die Vollendung läßt sich im Schaufenster der Hüxstr. 111 mitverfolgen.



Geöffnet ist das Atelier jeweils freitags von 14-18 Uhr und samstags von 11-14 Uhr, ab Januar bis März nur samstags 11-14 Uhr.