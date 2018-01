Ich stand wohl schon ein Weilchen versunken auf der Treppe zu einer Haustür auf der Altstadtinsel, bis ich den Bewohner hinter mir bemerkte – er wollte hinein, in sein Haus. Ein Plakat an seiner Tür hatte mich angelächelt, verzaubert und offensichtlich auch gleich taub gemacht. "Dussel und Schussel – eine clowneske Reise für Menschen ab 6 Jahren" wurde hier angekündigt – auf einem besonders liebevoll illustrierten Plakat.

Foto: (c) Zarathustra

Tatsächlich ist man in null Komma nix mit Dussel und Schussel auf einer Reise. Die zwei sind auf der Flucht vor ihren Fußspuren, sie haben Angst vor ihren eigenen Schatten – das ist wunderbar komisch und gleichzeitig tiefgründig. Die beiden Schauspielerinnen brauchen praktisch keine Kulissen, Requisiten oder Effekte, um mit enormer Spielfreude und Phantasie aus einem Tisch eine Insel in der Luft zu zaubern oder aus einem Netz mit Stil eine Empfangsantenne für tiefgründige Lebensphilosophien mit schrägen Quietsch-Störgeräuschen. Sie spielen kraftvoll, laut und temporeich, zart und poetisch. Alles auf einmal.

Es wäre schade, wenn man das Stück auseinandernehmen oder die Geschichte erzählen würde. Was es ausmacht, ist nicht wirklich in Worte zu fassen – man sollte es sich einfach anschauen, wenn man gerne lacht, wenn man echte Clowneriekunst liebt, die nicht platt-plump daherkommt, sondern wirklich etwas zu erzählen hat. Wenn man als Erwachsener mal wieder Kind sein will, für ein Stündchen, oder wenn man als Kind eben gerne Kind ist! Die Kinder im Publikum waren von der ersten Sekunde bis zum Schluss mit strahlenden Gesichtern dabei.

Foto: (c) Zarathustra

"Dussel und Schussel" schafft es, für Kinder und Erwachsene gleichzeitig wirklich lustig, spannend, philosophisch und dabei augenzwinkernd zu sein. Alles auf einmal!



Dussel und Schussel

Ein Kindertheaterstück von Ad de Bont, für Menschen ab 6 Jahren

im fund:us, Moislinger Allee 42

Termine am 13., 20., 28. Januar, 3., 10., 18. Februar, 3., 11. März 2018

Beginn 15.00 Uhr, Einlass 14.45 Uhr

Erwachsene: 10 Euro, Kinder bis 16 Jahren: 7 Euro

Karten unter www.luebeck-ticket.de

"Dussel und Schussel" kann auch für Schulklassen gebucht werden – es kann ohne viel Aufwand in jedem Klassenzimmer gespielt werden.

Kontakt: Peter Grünig, 0451 88 99 87 23, 0171 27 966 15, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!