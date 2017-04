Bis zur Wiedereröffnung des Konzertsaals in der Musik- und Kongreßhalle sind es nur noch wenige Tage. Wir sind im Endspurt. Lübeck freut sich auf seinen Konzertsaal und das wollen wir gemeinsam feiern! Die ganze Stadt singt die MuK ein.

„Der Norden Singt“ ist ein mitreißendes Musik-Event, bei dem hunderte Menschen befreit von jedem Leistungsgedanken gemeinsam Welthits von gestern und heute singen. Nicht musikalische Perfektion, sondern die Begeisterung und Emotionalität des Singens stehen im Vordergrund. Angeleitet werden die Singenden von charismatischen Chorleitern - professionelle Musiker und Solistinnen vervollständigen den einzigartigen Klang.

Während des 90-minütigen Musik-Events wird ein buntes Repertoire aus bekannten Songs verschiedenster Genres gesungen, so z.B. "Simply the Best" von Tina Turner, "Chöre" von Mark Forster, "Halleluja" von Leonard Cohen u.v.m. Die Liedtexte werden dabei ganz unkompliziert per Beamer auf eine Leinwand projiziert. Notenlesen oder gesangstechnische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Sie alle machen in Begleitung einer Live-Band gemeinsam Musik und genießen dabei den stimmgewaltigen Sound.

Und.Jetzt.Alle.

Der Norden singt die MuK ein!

Freitag, 21. April um 20 Uhr

Musik- und Konggresshalle Lübeck