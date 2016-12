70 Jahre Gemeinschaft Lübecker Künstler

70 Jahre Gemeinschaft Lübecker Künstler! Wer so alt geworden ist, darf auch ruhig einmal richtig schön feiern. Die Vorsitzende Ulrike Traub und viele anwesende Künstler luden am Sonnabend, 10. Dezember 2016 zur Jubiläumsfeier in das Foyer der Kunsthalle St. Annen ein. Es wurde ein richtig schöner Abend mit illustren RednerInnen und Musik vom Feinsten.

Viele wussten gar nicht, dass die Gemeinschaft Lübecker Künstler schon 1946 gegründet wurde – ihre Vorgängervereinigung sogar schon 1919. Bereits zum dritten Mal präsentieren die Künstler ihre Werke in der Kunsthalle St. Annen in den unterschiedlichsten Formen und Ausdrucksweisen. Zu sehen sind Malerei, bildhauerische Arbeiten, Objekte, Rauminstallationen, Collagen und Fotografie. Jahresschaupreisträger 2016 ist der Künstler Klaus Ammann.

Ausstellungsdauer: 27.11.2016 bis 08.01.2017

Öffnungszeiten:

01.04.-31.12. | Di-So | 10-17 Uhr

01.01.-31.03. | Di-So | 11-17 Uhr