Am Samstag den 16. März findet in Lübeck die letzte Aufführung des faszinierenden Theaterstücks "Die Vermessung der Welt" des TheaterKorona aus Leipzig statt. Diese außergewöhnliche Inszenierung entführt das Publikum auf eine Reise um die Welt, in der die Vermessung nicht nur geografische Dimensionen, sondern auch die der menschlichen Seele erforscht.

In Daniel Kehlmanns Roman werden die Geschichten zweier genialer Männer, Alexander von Humboldt und Carl Friedrich Gauß, miteinander verwoben. Er zeichnet nicht nur die Abenteuer und Errungenschaften Humboldts und Gauß nach, sondern erkundet auch ihre persönlichen Kämpfe, Emotionen und inneren Konflikte.

Mit einer grandiosen Mischung aus Schauspiel und Figurentheater, fantasievollen Einfällen, Projektionen, Wandlungsfähigkeit und Überraschungsmoment bringt das TheaterKorona "Die Vermessung der Welt" auf die Puppentheaterbühne und nimmt das Publikum mit in die Welt des großen Entdeckers und des genialen Mathematikers.

Mal treten Humboldt und Gauß alt und grau mit überlebensgroßen Puppenköpfen mit stechenden Augen auf, mal nur mit kleinen Köpfen auf den Fingern der Puppenspieler. Franz Schenke und Ralf Kiekhöfer wechseln als Schauspieler und Puppenspieler in Windeseile Rolle und Geschlecht, erleiden Schiffbruch, bereisen Höhlen und Flüsse, und erkunden mit Witz und Intelligenz das Naturell der genialen Protagonisten.

Dem Theater Korona gelingt es, das Publikum den ganzen Abend über mit den Abenteuern auf der Bühne zu faszinieren. Am 16. März zeigt KOLK 17 "Die Vermessung der Welt" ein letztes Mal in Lübeck. Nach der Aufführung im Europäischen Hansemuseum wird das Stück noch zwei mal in Leipzig zu sehen sein, bevor Theater Korona die Inszenierung im Juli aus dem Programm nimmt. Der Abschied von "Die Vermessung der Welt" in Lübeck markiert das Ende einer beeindruckenden Aufführungsreihe. Diejenigen, die die Gelegenheit haben, sollten sich diese letzte Vorstellung nicht entgehen lassen.

Die Vermessung der Welt

Samstag, 16. März um 19:30 Uhr

KOLK17 zu Gast im Europäischen Hansemuseum

Tickets unter: https://kolk17.de/tickets und im TheaterFigurenMobil auf dem Kirchhof St. Petri.