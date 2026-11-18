Die Straßen rund um den Lübecker Holstentorplatz erstrahlten letzten Samstag im Licht hunderter Laternen. Unter dem Motto „Wo Licht leuchtet, da ist Hoffnung“ hatte das Aktionsbündnis für Psychotherapie e.V. zu einem familienfreundlichen Laternenumzug aufgerufen.

Hiermit wurde ein unübersehbares Zeichen der Solidarität für Menschen mit psychischer Belastung gesetzt und eine bedarfsgerechte psychotherapeutische Versorgung gefordert. Hintergrund des Protests ist die kurz zuvor beschlossene Neuregelung der Finanzierung von Therapieplätzen im Rahmen des GKV-BStabG. Nach Schätzungen von Expert:innen führt die Budgetierung zu einem Wegfall von rund 25% der Therapieplätze für gesetzlich Versicherte. Angesichts ohnehin schon langer Wartezeiten warnt das Aktionsbündnis vor einer drastischen Unterversorgung und einer Verschärfung der Lage für Betroffene in hoffnungslos erscheinenden Lebensphasen.

Foto: (c) Ilja Weinberger

„Die Resonanz aus der Bevölkerung gestern hat eindrucksvoll gezeigt, wie tief unsere Gesellschaft bewegt ist. Daraus kann große Kraft erwachsen, wenn wir zusammenhalten“, zieht Vanessa Köhler [Organisatorin der Veranstaltung] Bilanz. Ihre Kollegin Katharina Manfredini: „Wir haben bewiesen, wie hell wir scheinen können. Das hat mich, genauso wie viele andere, zutiefst berührt. Auch dann, wenn die Politik versucht, die Versorgung im Dunkeln verschwinden zu lassen. Wir sind sichtbar und das werden wir bleiben! Wir halten zusammen.“

Die Lichter zogen sich durch die Innenstadt und um den Lindenteller. Zahlreiche Interessierte schlossen sich noch während des Umzugs mit an, sodass der Zug zwischenzeitlich über 500 Menschen zählte. Zahlreiche Teilnehmende – von Familien mit Kindern über Betroffene bis hin zu praktizierenden Therapeut:innen und Studierenden – verliehen der Veranstaltung mit bunt gestalteten Laternen Ausdruck. Ein gemütlicher Abschluss mit Zeit für Gespräch und Heißgetränk sowie Snacks rundete den Abend ab.

Die Veranstalter:innen werten die Aktion als vollen Erfolg und kündigten an, dass weitere, Hoffnung und Mut bringende Veranstaltungen folgen werden, um auch in Zukunft für eine angemessene psychotherapeutische Versorgung zu kämpfen.