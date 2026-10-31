Die Familie stand vielfältig im Mittelpunkt der Vernissage der neuen Ausstellung Family Affairs - Buddenbrooks - Verfall einer Familie, die anlässlich des 125jährigen Jubiläums des Erscheinungsdatums des berühmten Romans von Thomas Mann im St. Annen-Museum gezeigt wird.

Monika Frank, die scheidende Kultursenatorin der Hansestadt Lübeck verwies insbesondere darauf, welche Auswirkungen der weltberühmte Roman nicht nur auf den Autor, sondern auch auf seine Heimatstadt hatte. Für ihn gab es den Nobelpreis für Literatur, und Lübeck wurde neben seiner Funktion als Königin der Hanse bekannt in aller Welt. Dann folgte aber ein kleiner Eklat, als es Dr. Jan Schenkenberger vom Bund aktiver Demokraten wagte, aufzustehen, um den hohen Gast aus Berlin, den Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, zu kritisieren. Insbesondere sprach er über die Bücherverbrennungen der Nazis in den 30er Jahren, denen auch die Werke von Thomas Mann zum Opfer fielen. Konkret griff er Weimer dafür an, dass er in seiner Funktion als Kulturstaatsminister drei vermeintlich linken Buchhandlungen Preis- und Fördergelder, die ihnen von einer unabhängigen Experten-Kommission zuerkannt worden war, die Auszahlung verweigert hatte. Weimer bedankte sich für die Kritik: „Auch Widerworte seien erwünscht und erlaubt.“ Ging dann aber ansatzlos zu seinem Eröffnungsvortrag über.

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, Foto: (c) Holger Kistenmacher

Er lobte die gelungene Ausstellung und ihre innovative Szenografie durch das Kuratorenteam. Besonders Dr. Caren Heuer lobte er, die ihm im Vorfeld eine eigene Führung durch die Schau gegeben habe: „Ihre Führung ist ein großer Teil der Show, Frau Dr. Heuer“. Dann referierte er ausgiebig über den Begriff Familie, deren Ruf heute wieder besser sei als früher. Während früher die Familie als Gefängnis und Drama empfunden worden sei, gilt sie heute wieder als Sehnsuchtsort, wie aktuelle Studien über die Jugend der Nation herausgefunden haben, stellte er fest. Wobei der Begriff Familie aber auch eine völlig andere Bedeutung bekommen habe, er sei diverser und offener geworden. Gerade deshalb seien Jugendliche viel häufiger zufrieden mit ihren Eltern und dem Konstrukt Familie und strebten dieses auch in großer Mehrheit für sich zukünftig an.

Podiumsdiskussion: Dr. Dirk Ippen (Zeitungsverleger), Ina Eschenburg (Familien-Unternehmerin), Dr. Caren Heuer (Direktorin Buddenbrookhaus) und Moderatorin Katja Weise (NDR), Foto: (c) Holger Kistenmacher



Nach einer musikalischen Pause durch die Band von Sängerin Sarah Sieprath, die eigene Songs spielte, begab sich eine illustre Runde auf die Bühne, um zum Thema Familien-Unternehmen zu diskutieren. Unter der Leitung der Moderatorin Katja Weise vom NDR erörterten die Familien-Unternehmerin Ina Eschenburg und der Verleger Dr. Dirk Ippen gemeinsam mit der Direktorin Dr. Caren Heuer vom Buddenbrookhaus die Probleme von traditionellen Familien-Unternehmen: zum Beispiel Fragen der Nachfolge und der Rolle der Unternehmungen in der Wirtschaft von Deutschland, die zu 70 Prozent vom Mittelstand aus Familien-Unternehmern getragen werde.



Dann wurde es aber Zeit, endlich die eigentliche Ausstellung zu besuchen. Laut Aussage von Frau Heuer sei es natürlich immer schwierig, ein solches Sprachkunstwerk räumlich erfahrbar zu machen. Insbesondere aber auch, weil das Stammhaus, das Buddenbrookhaus wohl noch bis Der Stammbaum der Familie Buddenbrooks, Foto: (c) Holger Kistenmacher2030 restauriert und nicht bespielt werden kann. Sie sei besonders dankbar, dass das St. Annen-Museum nun schon zum dritten Mal eine Ausstellung ermöglicht habe. Das 125 jährige Jubiläum des berühmten Romans, den Thomas Mann bereits mit 25 Jahren 1901 geschrieben hat, wird in Lübeck mit diversen Veranstaltungen, wie auch bei den Nordischen Filmtagen gefeiert. Gleichzeitig konnte das Buddenbrookhaus gerade im September noch den Aufkauf eines reichen Konvoluts von 29 Briefen, 13 Briefkarten und 17 Postkarten von Thomas Mann an seine Lübecker Mäzenin Ida Boy-Ed bekannt geben, die auch im Rahmen der Ausstellung gezeigt werden.

Ansonsten weist die Ausstellung, die auch mit Hilfe eines dreiköpfigen Kuratoren-Teams entstanden ist, eine sehr aufwendige Inszenierung mit besonderen Farben und vielfältigen Exponaten auf. Die kühle Farbe Blau ist vorherrschend, sowohl im Raum von Toni Buddenbrook, als auch im abweisenden Weihnachtszimmer mit blauem Tannenbaum, an den Lübecker Bürger ihre seltsamsten Geschichten in Sachen Weihnachten hängen dürfen. Im Raum der Schwester Toni, der dummen Gans, die nicht heiraten durfte, wen sie liebte, sind obskure Objekte verteilt. Teilweise vergrößerte Detail-Repliken von Gemälden aus dem St. Annen-Museum, aber auch eine eingelegte Hand im Glas, die aber nicht echt ist - genauso wenig, wie die Rollex-Uhr, die eine Plastikhand mit Handschuh ziert, um den Reichtum zu symbolisieren oder die angeblichen Augen von Hanno, ebenfalls eingelegt in Alkohol.

Arbeitszimmer von Thomas, Foto: (c) Holger Kistenmacher



Das kühle Arbeitszimmer von Thomas, der die Geschäfte übernehmen musste, ist dominiert von einer riesigen Füllfeder und einem golden glänzenden Stuhl. „Er war eigentlich der erste Depressive oder Burn-Out-Held der Literatur-Geschichte“, wie die Kuratorin Heuer beim Rundgang erklärte. Er war völlig überfordert von der Arbeit und musste seine äußerlich erkennbaren Schwächen am Schminktisch übertünchen. Zwischen den beiden blauen Zimmern sticht der etwas anrüchige rote Raum von Bruder Christian hervor. Dieser liebte das Nachtleben und das Theater. Er passte mit seinem Müßiggang überhaupt nicht in die leistungsorientierte, kaufmännische Welt der Buddenbrooks, sondern viel eher auf die seidene Sitzecke mit halb geschlossenem Theater-Vorhang.



Blau, die Farbe der Vornehmen, des Adels und des Großbürgertums dominiert auch das Weihnachtszimmer, wo aber auch schon der langsame Abstieg und Verfall der Familie deutlich wird. Die Kälte, der sich Thomas willentlich aussetzt, wird dem zarten, kränklichen Sohn Hanno zum Verhängnis. In einem Glaskasten ist dann auch das Schloss der Eisprinzessin mit Playmobil-Figuren zu sehen, das Schüler der Oberschule zum Dom im Kunstunterricht zur Ausstellung beigesteuert haben. Ihre kleinen Kunstwerke sind überall in Glaskästen in den verschiedenen Räumen zu sehen. Das unterstreicht auch die gesellschaftliche Partizipation an der Ausstellung.

Der letzte Raum, Foto: (c) Holger Kistenmacher

Ein Serie von Aquarellen des niederländischen Künstlers Frank Ritmeester reflektieren den berühmten Anfangssatz des Romans: „Was ist das – Was – ist das…“. Die elfteilige Grafikserie entspricht dabei der Kapitelzahl von den Buddenbrooks. Die Aquarelle und Textfragmente spiegeln die inneren Bilder beim Lesen wider - von Lübecker Architektur über Landschaften bis hin zur visuellen Rekonstruktion von Absturz und Verfall. Gerade das Ende des Familienunternehmens spiegelt sich auch im letzten Raum, in dem eine Sound-Collage den Regen niederprasseln lässt und die Möbel bereits mit Tüchern verhängt sind.

Die Ausstellung ist vom 30.10.2026 bis zum 06.06.2027 im St.Annen-Museum zu besichtigen.

Mit der Tageskarte der Lübecker Museen für 14 Euro kommt man in die Schau, wie auch in die anderen Museen der Stadt. Freien Eintritt gibt es für alle unter 19 Jahren, sowie für Schüler, Studenten und Auszubildende, sowie Behinderte. Außerdem kann man im Museum einen begleitenden Katalog mit Texten von diversen Experten rund um Frau Dr. Caren Heuer zu den Buddenbrooks erwerben.

Holger Kistenmacher Freischaffender Journalist seit gut 30 Jahren, studierter Realschullehrer, psychosozialer Betreuer, ambitionierter Fotograf und Kulturschreiber mit den Fachgebieten: Moderne Gegenwartskunst, Literatur, Musik zwischen Jazz und Rock, Nordische Filme, Moderner Tanz. Weltenbummler und Reisejournalist.







Fotos: (c) Holger Kistenmacher