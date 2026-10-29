Einmal im Jahr veranstalten die Lübecker Hanse-Unternehmerinnen eine öffentliche Vortragsveranstaltung zu einem speziell ausgewählten, aktuellen gesellschaftlichen Thema. Sie haben sich einst gegründet unter dem Motto: ´Dem Menschen zugewandt leben und handeln´ und so finden sie immer wieder gesellschaftlich relevante Fragen für einen öffentlichen Diskurs.

In diesem Jahr wollten sie wissen, wie auch mit der überall um sich greifenden KI ein echtes menschliches Leben möglich bleiben kann. Hierzu haben Sie den Philosophen Christian Uhle für einen Vortrag und anschließende Diskussionsrunde eingeladen. Als studierter Physiker und Volkswirtschaftler denkt er seit langem über den Sinn des Lebens, Selbstwirksamkeit und dabei zwangsläufig über die gesellschaftlichen Auswirkungen von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz nach. Er hat darüber vielfach publiziert und philosophische Sachbücher veröffentlicht.

Christian Uhle

An diesem Abend kann er das zahlreich erschienene Publikum in einer lockeren Rede mit anschaulichen Beispielen lehrreich unterhalten. Am Beispiel einer Amerikanerin, die per KI eine emotionale Beziehung zu einem Retortenwesen eingegangen war, das sich nach einem Stromausfall aber nicht mehr an sie erinnern konnte, führte er die menschlich an sich absurde Ersatzfunktion der KI-Wesen und Roboter vor Augen. Sprechende Roboter für einsame alte Menschen und andere KI gesteuerte Wesen sind zu jeglicher Kommunikation in der Lage. Auch dies führte Uhle süffisant unter dem Gelächter der Anwesenden vor.

Er selbst schien verblüfft zu sein, wie schnell KI sich entwickelt hat. Bisher dauerte es mehrere Jahre, bis technische Neuerungen sich durchsetzen konnten. KI brauchte weniger als vier Jahre und hat sich bisher sogar beim überwiegenden Teil der Weltbevölkerung durchgesetzt, im Saal bestätigten auf Nachfrage von Uhle 90 % der Anwesenden, mit der Anwendung Künstlicher Intelligenz vertraut zu sein. Eine ganz erstaunlich rasante Entwicklung!

Christian Uhle

Christian Uhle konnte einige praktische Beispiele zur Nutzung der KI während seines Vortrags demonstrieren. So bat er um Hilfe gegen seine depressive Stimmung und KI half ihm mit passenden, vermeintlich einfühlsamen Worten, da wieder herauszukommen. Oder er ließ sich einen ausführlichen Werbeauftritt für ein Lübecker Stadtfest entwerfen. Das gelang in kürzester Zeit zur Erheiterung der anwesenden Lübecker mit den allseits bekannten Slogans dieser Stadt. Weiter gelang eine umfangreiche Analyse der betriebswirtschaftlich relevanten Arbeitsergebnisse mehrerer Mitarbeiter in gut zehn Minuten. Fachleute hätten dafür mindestens zwei Tage benötigt, wobei ebenso - wie er auch - ein Auszubildender den Auftrag hätte geben können.

Im Ergebnis mahnte Uhle, der KI nicht alles zu überlassen und selbst dahinter immer schwächer zu werden. Ständig selbst weiter mitdenken, den Prozess steuern, den KI-Output hinterfragen, Perspektiven selbst verknüpfen, so sind seine Devisen. Immer auch den Dialog mit Menschen pflegen und eigene Positionen bilden. Das empfiehlt Uhle als Orientierung für eine gute Zukunft.

Dem eloquenten Redefluss machten die Sprecherin der Hanse-Unternehmerinnen, Sybille Klang, sowie die Gründerin dieser Vereinigung, Ellen Ehrich, mit kleinen Geschenken und zahlreichen Blumensträußen ein Ende. Der Beifall für den informativen und sehr unterhaltsamen Vortrag war überwältigend.

Christian Uhle: Künstliche Intelligenz und echtes Leben: Philosophische Orientierung für eine gute Zukunft, Fischer Verlag 2024, 304 Seiten

Das Buch ist in den inhabergeführten Buchhandlungen Belling, Prosa, Buchfink, Arno Adler, Langenkamp, maKULaTUR, Buchstabe und Bücherliebe erhältlich.

Fotos: Hildegard Przybyla