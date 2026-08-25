Sich auf den Weg zu machen, lohnt sich: Am Samstag, 29. August, lädt die Lübecker Museumsnacht von 18 bis 24 Uhr dazu ein, das pralle Kulturprogramm sämtlicher Lübecker Museen sowie weiterer Lübecker Kulturinstitutionen und Galerien zu erleben.

Das Motto in diesem Jahr lautet „Unterwegs“, was anhand von zahlreichen Formaten wie Gesprächen, Lesungen, Führungen sowie Tanz- und Musikperformances umgesetzt wird – vom Thema Reisen und fremde Kulturen über die körperliche Bewegung bis hin zur Reise zum eigenen Ich sind alle Aspekte rund um das Thema originell und vielseitig abgedeckt. Rund 300 Aktionen und Angebote von mehr als 50 Kultureinrichtungen sorgen für eine faszinierende Nacht.

Helene Hoffmann und Heide Klingelhöfer, die das Programm für die Lübecker Museumsnacht konzipieren, freuen sich: „Passend zum diesjährigen Motto ‚Unterwegs‘ beteiligen sich so viele internationale Akteur:innen wie nie zuvor, was die Vielfalt, für die wir als Museen stehen, deutlich macht. Mit Beiträgen von Künstler:innen aus der ganzen Welt, vom Iran über Tadschikistan bis nach Japan, können sich unsere Gäste auf eine nächtliche Reise begeben und mit allen Sinnen Neues erleben“.

Zu den Neuheiten in diesem Jahr gehört auch, dass erstmals in der Lübecker Museumsnacht die Sendung „Literatur“ von Deutschlandfunk Kultur aufgezeichnet wird: Unter dem Titel „Das Recht des Stärkeren: Wie Machthaber die Welt neu ordnen“ wird in Kooperation mit dem Günter Grass-Haus und dem Willy Brandt-Haus eine Sendung der Denkfabrik von Deutschlandradio aufgenommen, bei der die Museumsdirektor:innen beider Häuser vor Publikum einen historischen und literarischen Bogen bis in die Gegenwart schlagen. Diese wird am 4. September 2026 um 19.30 Uhr ausgestrahlt.

Die historischen Shuttlebusse fahren gratis, Foto: (c) Verein Historischer Stadtverkehr Lübeck e.V.

Viele neue Caterer sorgen für eine kulinarische Entdeckungsreise. Zudem gibt es in diesem Jahr erstmals für alle Besucher:innen der Lübecker Museumsnacht Buttons zum Anstecken, die natürlich auch als Souvenir an diese unvergleichliche Nacht aufgehoben werden können. Die Neuheit des vergangenen Jahres, die historischen Shuttlebusse, die die Nachtschwärmer:innen ohne Aufpreis über das Industriemuseum Herrenwyk und den Geschichtserlebnisraum Roter Hahn bis zum Seebadmuseum und dem Leuchtturm von Travemünde chauffieren, erfreute sich so großer Beliebtheit, dass das Angebot auch in diesem Jahr wieder besteht und dem Motto „Unterwegs“ einen pragmatischen Ansatz verleiht.

Bewegend im besten Sinne wird auch die Eröffnung der 24. Lübecker Museumsnacht um 18 Uhr vor dem Holstentor, wo ein abwechslungsreiches Open-Air-Programm ganz im Zeichen des Mottos „Unterwegs“, von Mitmachangeboten der Movement Family über energiegeladene Hip-Hop-Performances und einen Workshop bis hin zu internationalen Klängen der italienischen Band „Riserva Moac“ und dem mobilen Brass-Sound der „Marzipan Horns“, den Platz zu einem lebendigen Treffpunkt für Bewegung, Musik und Begegnung werden lässt. Für Getränke und Speisen ist durch die LTM und Fangfrisch gesorgt.

Kosmopolitisches Flair entsteht, wenn die beliebte Romanfigur Christian Buddenbrook, dargestellt durch den Schauspieler André Janssen, von seiner Reise von Lübeck bis Valparaíso berichtet und zu einer Verkostung von chilenischen Weinen einlädt. Die Ausstellung der Sammlung Kulturen der Welt zur Seidenstraße entführt im Museumsquartier St. Annen mit kleinen Kurzführungen nach Asien. Unter anderem sind buddhistische Tänze zu erleben. Auch lädt hier der Lübecker Schachverein zu einem großen Simultan-Schachspiel ein. Das bekannteste Brettspiel der Welt fand über die Seidenstraße seinen Weg nach Europa. Führungen in Fremdsprachen bieten zum Beispiel das Günter Grass-Haus auf Französisch oder die Kunsthalle St. Annen auf Dänisch durch die aktuelle Sonderausstellung mit Werken des dänischen Künstlerehepaares Else Alfelt und Carl-Henning Pedersen an.

Gespräche zu einem ernsteren Thema, nämlich dem Alkoholismus, sind zudem mit den Autor:innen Rina Schmeller und Christoph Peters im Günter Grass-Haus zu verfolgen – gewissermaßen Sinnbild des langen Weges zum eigenen Ich. Ganz viel Bewegung gibt es im Museum Behnhaus Drägerhaus, wo das Hansa Ballett den „Danse Macabre“ (Totentanz) vorführt, der Bestandteil des Festzugs war, mit dem Alfred Mahlau Lübeck vor hundert Jahren buchstäblich auf den Kopf stellte.

Um Bewegung in biologischer Sicht geht es wiederum im Museum für Natur und Umwelt, wo Kurzführungen durch die aktuelle Sonderausstellung „Bis auf die Knochen“ beleuchten, welche Rolle Knochen und Skelette für Lebewesen spielen. An der Mitmachstation „Skelette stempeln“ können Groß und Klein ihr frisch Erworbenes Wissen direkt in die Tat umsetzen. Zudem laden die MoveMatesLübeck im Domhof ein, die Knochen zu heißen Zumba-Rhythmen zu schütteln.

Foto: (c) Felix König

Der Musik kommt in der Museumsnacht wie immer eine große Rolle zu: Fesselnde Rhythmen lassen den Geist in ferne Gefilde reisen. Während die Band „Riserva Moac“ vor dem Holstentor in italienische Klänge eintauchen lässt, nehmen Aitana Navas, Rafa Müller, Giorgi Kiknadze und Emre İşlemecioğlu die Gäste des Günter Grass-Hauses mit auf eine musikalische Reise zu ihren Wurzeln, von Lübeck über Andalusien nach Brasilien, in die Türkei und nach Georgien. Im Foyer der Kunsthalle St. Annen lassen die dänischen Künstler:innen von Linebug Musik und Animation zu einem sinnlich erfahrbaren Gesamtkunstwerk verschmelzen.

Im Museum für Natur und Umwelt gibt es mit der jungen Alternative-Metal-Band „Quiet Girl“ etwas auf die Ohren, während es verschiedene Chöre in der einzigartigen Akustik der Katharinenkirche etwas besonnener angehen lassen. Das Trio „Khayrullo Dadoboev & RITM-X“ bringt im St. Annen-Museum mit Percussion und türkischen Langhalslauten Mittelasien nach Lübeck. Im Industriemuseum Herrenwyk sorgen die Band „Filux“ sowie „Little Wings“ für gute Stimmung. Und schließlich versetzt das Buddenbrookhaus im Rathausinnenhof nicht nur mit Salsa und Bachata in heißblütige Latino-Vibes, sondern sorgt von 23 bis 2 Uhr auch mit „B-Side Sounds from around the world“ für eine mehr als stilvolle Abschlussparty der Museumsnacht mit dem Motto „Unterwegs“.



Auch im Europäischen Hansemuseum wird die Museumsnacht zum Klangerlebnis: Anouk Kellners Performance Airchoir No. 2 lässt 26 Metall- und Holzorgelpfeifen, textile Elemente und Technologie verschmelzen und lädt zum Mitmachen ein, denn je nach Position der Besucher:innen verändern sich die Töne im Raum. Im historischen Burgkloster führt Pater Justinus OP aus Berlin in die Lebenswelt der Dominikaner ein und schlägt den Bogen vom mittelalterlichen Klosterleben bis in die Gegenwart.

Mit der Geschichte weiblichen Reisens als eine Geschichte von Grenzüberschreitungen widmet sich das Zentrum für Kulturwissenschaftliche Forschung Lübeck, kurz: ZKFL, in diesem Jahr den Reiseberichten von Frauen aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Die Selbstzeugnisse reisender Frauen liest Rebecca Indermauer, die auf dem Klavier von Ninon Gloger begleitet wird.

Foto: (c) Felix König

Mehr „unterwegs“ als der Journalist Hasnain Kazim (u.a. SPIEGEL, DIE ZEIT) kann man nicht sein, er lebt zwischen und in den Welten und in seinen Büchern geht es genau darum: In „Grünkohl und Curry“ beschreibt er sein Leben zwischen Asien und Oldenburg, in „Deutschlandtour“ wagt er einen politischen Reisebericht durch seine Heimat und in „Der Islam und ich“ zeichnet er sein persönliches Bild vom Islam. Im Willy Brandt-Haus stellt Kazim diese drei Bücher vor und zeigt, warum es sich lohnt, immer wieder unterwegs zu sein.



Unter dem Titel „*Hä? - eine theatrale Führung“ wird im KOLK 17 das Museum zur Bühne: Informativ wie unterhaltsam trifft Theater auf Museum und feiert damit Premiere in der Museumsnacht. Führungen zum Thema „Figurentheater unterwegs“ beleuchten zudem die Herkunftsorte vieler Exponate des Hauses und nehmen die Gäste mit auf Entdeckungsreise zu den Figurentheaterbühnen aus Mitteleuropa, Ostasien und Westafrika.

Übrigens: Speziell für Familien und Kinder besteht in diesem Jahr die Möglichkeit, erste Programmpunkte der Museumsnacht bereits am Nachmittag zu erleben: So öffnet das Seebadmuseum in Travemünde bereits um 14 Uhr, mit dem Buddenbrookhaus kann um 15 Uhr kindgerecht auf den Spuren des jungen Thomas „Tommy“ Mann durch Lübeck gewandelt werden und um 17.30 Uhr performt das „Junge Schauspiel Lübeck“ auf der Gartenbühne des Günter Grass-Hauses / Willy-Brandt-Hauses das Theaterstück „Freunde“ von Helme Heine.



Folgende Galerien und Partner sind des Weiteren auf der Museumsnacht vertreten: ArchitekturForumLübeck e.V., Archiv der Hansestadt Lübeck, ARTE mani – Galerie der kleinen Manufakturen, Atelier A, Atelierhaus Clemensstraße, atelier fuenfvier, Bücherpiraten e.V., Defacto Art - Kunsttankstelle, POP UP Zeit.LAB, Fernklangcarillon, Friseur Linientreu – der Salon, Galerie Ansichtssache, Galerie für eine Nacht, Galerie Koch-Westenhoff, Galerie per-seh, GEDOK Schleswig-Holstein e.V., GEDOK Fenstergalerie, Gemeinschaft Lübecker Künstlerinnen und Künstler im Artler, Gemeinschaft Lübecker Märtyrer, Haus der Kulturen, Haus Hansestadt Danzig, Kolumbarium DIE EICHE, Kutschenmuseum in der Lübecker Altstadt, NIEDEREGGER - Marzipan aus Liebe. Seit 1806, Overbeck-Gesellschaft – Kunstverein Lübeck, Schabbelhaus zu Lübeck, SITZEN… und mehr, St. Jakobi – in Kooperation mit der Michael Haukohl-Stiftung, Synagoge der Jüdischen Gemeinde Lübeck, team K, Weltladen Lübeck e.V., Werkkunstschule und Zentrum für Kulturwissenschaftliche Forschung Lübeck (ZKFL).

Preise und Öffnungszeiten: Die 24. Lübecker Museumsnacht öffnet am 29. August 2026 von 18 bis 24 Uhr ihre Pforten. Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt 15 Euro, ermäßigt (darunter Kinder von 6 bis 18 Jahren) 8 Euro, Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt.

Ticketverkauf: Tickets sind vorab online auf der Website der LÜBECKER MUSEEN unter https://luebecker-museen.de/museumsnacht-tickets und an allen Museumskassen (außer der Katharinenkirche) erhältlich. Das komplette Programm der Museumsnacht liegt in allen Museen und in vielen Kultureinrichtungen in der Stadt aus. Weitere Informationen unter

https://www.die-luebecker-museen.de/museumsnacht-2026