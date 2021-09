Die LebensArt Lübeck lockt vom Freitag, 8. Oktober bis Sonntag 10. Oktober zum herbstlichen Bummel in die Kulturwerft Gollan. Die Besucher dürfen sich auf Angebote rund um Garten, Wohnen und Lifestyle freuen. Es werden Tage mit viel Inspirationen, Gourmetfreuden und musikalischen Klängen.

Das Projektteam, Christian Schlender und Finn Myrau vom Veranstalter Das AgenturHaus GmbH, ist sehr erfreut, mit der LebensArt Lübeck bereits das sechste Mal in der Kulturwerft Gollan zu Gast sein zu dürfen. Für sie bietet dieses älteste Industriegebiet Schleswig-Holsteins eine einzigartige kulturhistorische Eventfläche. „Das großzügige Freigelände und viel Tageslicht in den angeschlossenen, modernisierten Hallen bieten genügend Platz zum entspannten Schauen, Entdecken und Shoppen. Das heißt auch viel Platz für jeden Einzelnen,“ sagt Projektleiter Christian Schlender.



So haben die beiden auch in diesem Jahr wieder interessante und ausgefallene Anbieter nach Lübeck eingeladen. Und so besonders, wie sich die Location der Kulturwerft Gollan präsentiert, so ausgefallen sind auch die Produkte und Kreationen der zahlreichen regionalen und überregionalen Händler. Das facettenreiche Spektrum ihrer Angebote rund um Garten, Wohnen und Lifestyle umfasst ausgefallene Möbel für drinnen und draußen, Antiquitäten, Wohn- und Gartenaccessoires, Design- und Kunstobjekte, elegante und sportliche Mode sowie Schmuck- und Lifestyle- Kreationen.

Daneben sorgt eine große Vielfalt an Spezialitäten und Köstlichkeiten für die kulinarische Verführung. Informative Tipps von den Fachleuten, handwerkliche Vorführungen und dazu leckere „Streetfood“-Variationen runden das herbstliche Shopping-Erlebnis gekonnt ab.

(c) Tina Schönwaldt

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr bilden die regionalen Künstlerinnen Tina Schönwald mit ihrer Ausstellung "Lost in Lübeck" und Josephin Römer mit einem alternativ-realistischen, abstrakten Gemäldestil. Ihre Werke präsentieren sich während der LebensArt im Kettenlager der Kulturwerft.

Die LebensArt INDOOR/OUTDOOR Lübeck (8. - 10. Oktober 2021) ist Freitag, Samstag und Sonntag je von 10 bis 18 Uhr geöffnet.





Besucher*innen werden gebeten, sich vor dem Besuch der LebensArt INDOOR/OUTDOOR Lübeck auf der Internetseite www.lebensart-messe.de über aktuelle Hinweise und Auflagen zu informieren. Karten können hier gern vorab erworben werden, natürlich gibt es aber auch eine Tageskasse.

Der Eintritt für Erwachsene beträgt sieben Euro. Kinder bis einschließlich 15 Jahre dürfen in Begleitung Erwachsener gratis dabei sein. Zahlreiche kostenlose Parkplätze stehen unmittelbar am Veranstaltungsgelände zur Verfügung.