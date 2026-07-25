Mit »The Artist« wagte der französische Regisseur Michel Hazanavicius 2011 ein ebenso kühnes wie geniales Experiment: Mitten im digitalen Kinozeitalter drehte er einen schwarz‑weißen Stummfilm – nicht als nostalgische Spielerei, sondern als liebevolle, hochreflektierte Reminiszenz an die Anfänge des Kinos. Der Erfolg gab ihm Recht: »The Artist« wurde zum internationalen Phänomen und 2012 mit fünf Oscars ausgezeichnet, darunter für den besten Film. Am Samstag, 8. August um 19:30 Uhr wird der Film auf Großbildleinwand in der MuK zu sehen sein, das Schleswig-Holstein Festival Orchestra spielt den Original-Soundtrack live dazu.

Die Geschichte führt ins Hollywood der 1920er Jahre, in eine Branche im Umbruch. Während Leinwandstar George Valentin am Siegeszug des Tonfilms zu zerbrechen droht, beginnt für die junge Peppy Miller ein kometenhafter Aufstieg. Zwischen Witz und Melancholie, großer Geste und feinem Zwischenton entspinnt sich ein Drama, das ganz ohne gesprochene Worte auskommt – und gerade dadurch zeitlos wirkt. Im »Film in Concert«‑Format wächst diese Hommage an das frühe Kino zu einem intensiven Gesamtkunstwerk. Auf der Großbildleinwand entfaltet sich der Film, während das Schleswig‑Holstein Festival Orchestra unter der Leitung von Stefan Geiger die Oscar-prämierte Musik von Ludovic Bource live interpretiert. Die Partitur atmet mit dem Bild: schwelgerisch und ironisch, rhythmisch pointiert und zutiefst berührend. So entsteht ein unmittelbar faszinierender Dialog zwischen Leinwand und Orchester – ein sinnliches Erlebnis, das zeigt, wie kraftvoll Geschichten erzählt werden können, wenn die Magie des Kinos und die Strahlkraft der Musik im selben Moment lebendig werden.

Zu dieser Veranstaltung wird es ein Programmheft geben. Buchen Sie beim Kauf Ihrer Karten einfach einen Programmheftgutschein (3 €) hinzu. Ihr Programmheft wird Ihnen am Ort der Veranstaltung gegen Vorlage des Gutscheins ausgehändigt.



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