Am Donnerstag, 21. Mai um 19 Uhr feiert die von den Jazzmusikern Martin Berner und Axel Fischbacher kuratierte Konzertreihe "Blue Eden" Premiere im Haus Eden. Es spielt das Ensemble Baltic-Unity-Experience, das sich musikalisch zwischen moderner Jazzsprache und improvisatorischer Offenheit bewegt.

In Lübeck erklingt ein neuer Akzent für Jazz und improvisierte Musik: Mit »Blue Eden« startet im Mai 2026 eine neue Konzertreihe im historisch-stilvollen Ambiente des Haus Eden in der Lübecker Altstadt. Die beiden Initiatoren verstehen die Jazzabende als atmosphärisches Erlebnis mitten im Herzen der Stadt. Kennt man Jazzmusik sonst aus kleinen Clubs und Bars, soll die Reihe künftig besondere kulturelle Orte Lübecks mit musikalischer Qualität, Offenheit und künstlerischer Exzellenz verbinden.

Musikalischer Gastgeber ist am Donnerstag, den 21. Mai 2026 die Formation BALTIC-UNITY-EXPERIENCE. Hinter dem Projekt stehen der Lübecker Jazztrompeter und Kulturmanager Martin Berner sowie der international renommierte Jazzgitarrist Axel Fischbacher, der seit Jahrzehnten zu den prägenden Stimmen des deutschen Jazz zählt. Gemeinsam möchten sie mit »Blue Eden« regionale Verankerung mit überregionaler Ausstrahlung verbinden und perspektivisch Künstlerinnen und Künstler aus dem Baltikum und Skandinavien nach Lübeck holen.

»Uns interessiert die Verbindung von Musik, Atmosphäre und Ort. Hinhören, hinspüren, ganz in die Musik eintauchen.«, sagt Martin Berner. »Das Haus Eden besitzt dafür eine besondere Qualität: ein besonderer Raum, mitten in der Stadt, umgeben von altehrwürdigem Kulturerbe, Museen und Tradition. Wir möchten das Neue mit forschender Neugierde als kreativen Ort hinzufügen.«

Gemeinsam mit den bekannten Hamburger Musikern Henning Schiewer am Kontrabass und Tobias Frohnhöfer am Schlagzeug entsteht ein Quartettklang, der durchlässig rhythmischen Drive und lyrische Tiefe verbindet. »Blue Eden« soll perspektivisch ein wiederkehrendes Konzertformat sein, das Jazz und improvisierte Musik noch stärker im kulturellen Leben Lübecks verankert.

Bereits seit mehreren Jahren engagiert sich Martin Berner mit Projekten wie der BALTIC-JAZZ-ACADEMY für die Stärkung der Jazzszene in Lübeck und Schleswig-Holstein. Axel Fischbacher bringt zugleich seine jahrzehntelange Erfahrung von nationalen und internationalen Bühnen in das Projekt ein.

Premiere "Blue Eden" mit Baltic-Jazz-Experience

Donnerstag, 21. Mai 2026 um 19 Uhr

Haus Eden, Königstraße 25, 23552 Lübeck

Eintritt: 28 € im VVK | 30 € an der AK

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