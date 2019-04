Am Donnerstag, den 18. April, hat Christian Freimuth sein Record Release Konzert in der Kunsttankstelle gegeben. So mancher war überrascht, wie kraftvoll Christian Freimuth seine eher ruhige Musik auf der Bühne rüberbringt.

"Klipp & Gefahr" heißt sein neues Album, das jetzt überall erhältlich und streambar ist. Fast jedes Lied davon hat der Lübecker Singer-Songwriter Gründonnerstag in der Wallstraße gespielt, mal solo und ruhig nur mit seiner Akustikgitarre, mal begleitet von Florian Galow am Kontrabass oder Tilo Strauß mit seinem countryesken Slidespiel an der Weissenborn Gitarre.

Christian Freimuth, Foto: (c) Markus GerigkAufgelockert durch viele persönliche Ansagen schlug der Abend bei aller Ernsthaftigkeit so einen unterhaltsamen Spannungsbogen. Trotz des herrlichen Wetters war kein Sitzplatz leer geblieben. Etwa 70 Gäste lauschten still und aufmerksam den poetischen Texten und dem sehr präsenten Sänger.

Und spätestens als er das letzte Lied seiner anwesenden Tochter widmete, wurde das eine oder andere Taschentuch gezückt. Den in einer der Ansagen zitierten Spruch von Franz Kafka, dass ein Buch eine Axt sein soll für das gefrorene Meer in uns, hat Christian Freimuth an diesem wunderbaren Abend in jedem Fall sehr erfolgreich auf seine Lieder übertragen.

Christian Freimuth: „Klipp und Gefahr“, Kombüse (Broken Silence), 12. April 2019, Amazon

www.christianfreimuth.de

Fotostrecke

Fotos: (c) Markus Gerigk