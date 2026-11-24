Zum traditionellen Preiskonzert lädt die Musikhochschule Lübeck (MHL) zusammen mit der Marie-Luise Imbusch-Stiftung am Samstag, 28. November 2026 um 18 Uhr ein.

Die diesjährigen Stipendiatinnen und Stipendiaten präsentieren sich im Großen Saal mit einem abwechslungsreichen Programm für verschiedene Soloinstrumente und Gesang. Neben Stipendien wird auch der Musikpädagogikpreis „Neue Konzepte“ verliehen, den die MHL und die Imbusch-Stiftung gemeinsam ausgelobt haben.

Sieben Nachwuchstalente, die die Marie-Luise Imbusch-Stiftung in diesem Jahr ausgezeichnet hat, präsentieren sich beim Preiskonzert mit virtuosen Werke aus drei Jahrhunderten. Wilken Willand, Vorsitzender der Marie-Luise Imbusch-Stiftung verleiht zusammen mit MHL-Präsident Prof. Bernd Redmann und MHL-Musikpädagogin Prof. Anna Unger-Rudroff die Stipendien sowie den Musikpädagogikpreis der Imbusch-Stiftung, um den drei Studierende im Wettbewerb „Neue Konzepte“ gerade gewetteifert haben.

Den ersten Konzertteil sind fünf Nachwuchstalente zu hören, die sich beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ erste Preise erspielt haben. Das junge Saxophontrio mit Juliana Iblher, Theodor Suhan Nabers und Max Johannes Thorns zeigt mit der „Passion for Saxophone Trio“ von Shin’ya Takahashi die Wandelbarkeit ihres Instruments. Als junge Gesangssolisten stellen sich Jamie Freeman und Ronja Liora Marie Stroh mit Werken von Mozart, Schumann und Parisotti vor. Die junge Sopranistin errang bei „Jugend musiziert“ nicht nur den ersten Preis, sondern auch den Sonderpreis der Walter und Charlotte Hamel Stiftung.

Preisträger Luca Sebastian Mancilla, Foto: (c) MHLIm zweiten Konzertteil präsentiert sich MHL-Student Sebastián Mancilla aus der Klasse von Prof. Jens Thoben, der in diesem Jahr das Stipendium der Marie-Luise Imbusch-Stiftung erhält. Am Klavier begleitet von Tamami Toda-Schwarz, wird er mit den tonmalerischen „Vier Fantasiestücken op. 42“ des dänischen Komponisten Niels Wilhelm Gade ein berühmtes Werk aus dem Klarinettenrepertoire vorstellen. MHL-Pianistin und Kammermusikerin Gyulim Noh, die ebenfalls ein Stipendium erhält, beschließt den Abend mit drei farbenreichen Stücken aus Claude Debussys populärer Werkesammlung „Images“.

Jährlich zeichnet die Marie-Luise Imbusch-Stiftung Studierende der MHL und Preisträgerinnen und Preisträger des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ sowie des Musikpädagogikpreises „Neue Konzepte“ aus. Die Stiftung verwaltet das hinterlassene Vermögen der Lübeckerin Marie-Luise Imbusch und unterstützt seit vielen Jahren junge Talente in Schleswig-Holstein. Der Eintritt zum Preiskonzert ist frei. Weitere Informationen unter www.mh-luebeck.de