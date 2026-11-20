The Real Comedian Harmonists stimmen am Samstag, 5. Dezember 2026 mit „Hell ist die Nacht“ musikalisch auf Weihnachten ein. In der besinnlichen Vorweihnachtszeit setzen The Real Comedian Harmonists festliche Glanzlichter auf die Bühne.

Nach ihrer erfolgreichen Tour „Ein kleines bisschen Glück“ sind die sechs stilvoll auftretenden Herren im Frack nun zurück mit ihrem Weihnachtsprogramm „Hell ist die Nacht“ und entführen ihr Publikum einmal mehr in eine Welt aus Harmonie, Humor und musikalischer Raffinesse. Von der Presse als würdige Nachfolger der legendären Comedian Harmonists gefeiert, begeistern die Sänger mit meisterhaftem Gesang, pointiertem Witz und feinem Gespür für Timing. Klassische Weihnachtslieder wie „Leise rieselt der Schnee“ oder „Stille Nacht“ verschmelzen dabei mit internationalen Christmas-Hits wie „Rudolph the Red-Nosed Reindeer“ und „Santa Claus is Coming to Town“ – stets neu arrangiert und überraschend interpretiert.

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Neben musikalischer Perfektion sorgen humorvolle Geschichten rund um das Weihnachtsfest für beste Unterhaltung. Steppende Rentiere, tanzende Schneemänner und augenzwinkernde Szenen machen das Konzert zu einer ebenso charmanten wie kurzweiligen Weihnachtsrevue.

Während draußen der Winterwind weht, erfüllt das Programm den Saal mit Wärme, Geborgenheit und weihnachtlicher Vorfreude. Bekannte Melodien laden zum Träumen ein und präsentieren sich zugleich in originellen Arrangements: So erstrahlt der Tannenbaum im mitreißenden Gospel-Gewand, während feurige Bossa-Nova-Rhythmen exotische Weihnachtsgrüße verbreiten.

The Real Comedian Harmonists

Samstag, 5. Dezember um 20 Uhr

Kolosseum, Kronsforder Allee 25, 23560 Lübeck

Tickets auf www.therealcomedianharmonists.de