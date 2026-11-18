Zum dreiteiligen Kammermusikfest „Frische Brise“ lädt die Musikhochschule Lübeck (MHL) am Samstag, 21. November ab 18 Uhr ein. Unter dem Motto „Aufbruch“ nehmen über 40 Studierende der Holzbläserklassen das Publikum mit auf eine spannende musikalische Reise. In drei moderierten Konzerten um 18 Uhr, 19.30 Uhr und 21 Uhr präsentieren sie in verschiedenen Ensembles vom Duo bis zum Septett Meisterwerke des 20. Jahrhunderts.

Mehr als 30 internationale Studierende und Lehrende aus den verschiedenen Bläser- und Klavierklassen der MHL widmen sich dieses Jahr beim Kammermusikfest „Frische Brise“ den Werken des 20. Jahrhunderts. Zehn Ensembles in ganz unterschiedlichen Besetzungen vom Duo bis zum Septett zeigen passend zum Motto „Aufbruch“, wie sich die Musik weg von klassischen Traditionen hin zur Vielfalt neuer Klangfarben entwickelte.

Prof. Diethelm Jonas, Foto: (c) Maximilian BuschIn den drei Konzerten erklingen unter anderem Werke von Schönberg, Hindemith, Debussy, Milhaud und Berg. Die Moderation übernehmen die Studierenden selbst, die sich in einem Seminar eigens darauf vorbereitet haben. Projektleiter Prof. Diethelm Jonas kündigt an: „Aufbruch als Motto unserer diesjährigen Frischen Brise, kündet von der Musik des Übergangs, beginnend mit Anfang des 20. Jahrhunderts bis zu den Nachkriegsjahren. Viele typische und interessante Klangbeispiele dieser Zeit stellen wir im Konzert vor.“

Der erste Konzertteil ab 18 Uhr widmet sich Werken der „Zweiten Wiener Schule“: Auf dem Programm stehen unter anderem Bergs atonal verdichtete „Vier Stücke für Klarinette und Klavier op. 3“ und Zemlinkys spätromantisch expressives „Trio op. 3“ für Klarinette, Cello und Klavier. Im zweiten Teil ab 19.30 Uhr erklingen neben Milhauds Sonate für drei Bläser und Klavier op. 47, die Kleine Kammermusik op. 24 von Hindemith sowie drei Werke des griechischen Komponisten Nikos Skalkotta. Im dritten Konzertteil ab 21 Uhr erklingen neben Roger Boutrys Interférences für Fagott und Klavier die Flötensonate von Sergej Prokofieff und Paul Hindemiths Septett für Flöte, Oboe, Klarinette, Bassklarinette, Fagott, Horn und Trompete. Viele ungewöhnliche Kammermusikbesetzungen sind in den drei Konzertteilen zu hören.

Im Rahmen eines Kurses mit Gastdozent Prof. Wolfgang Rüdiger, Fagottist und erfahrener Moderator, haben sich die Studierenden auch auf ihre Rolle als Moderatoren der Konzerte vorbereitet und werden mit neu erarbeiteter Bühnenpräsenz ihre Texte vortragen, die dem Publikum einen eigenen Zugang zu den gehörten Werken ermöglichen sollen.

Das Kammermusikfest „Frische Brise“ findet in drei Teilen um 18 Uhr, 19.30 Uhr und 21 Uhr am Samstag, 21. November im Großen Saal der MHL statt. Karten sind für 14 und 19 Euro, ermäßigt 8 und 12 Euro, unter www.mh-luebeck.de sowei an der Abendkasse erhältlich.